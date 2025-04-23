Reuters: рынок подскочил после слов Трампа о главе ФРС

«Я не собираюсь его увольнять», — приводит слова Трампа Reuters. «Я бы хотел, чтобы он был немного активнее в реализации своей идеи по снижению процентных ставок», — добавил глава Белого дома.
Как сообщает агентство, деэскалация сразу же получила одобрение Уолл-стрит, поскольку фьючерсы на фондовые индексы подскочили почти на 2% при возобновлении торгов во вторник вечером. Ранее, в понедельник, акции, облигации и доллар США упали в цене после того, как Трамп в пасхальные выходные неоднократно критиковал Пауэлла за то, что тот не снизил процентные ставки после переизбрания президента в январе.
Недовольство Трампа Пауэлом началось еще во время первого срока республиканца в Белом доме, отмечает Reuters. Трамп повысил Пауэла с должности члена Совета управляющих ФРС до главы центрального банка, но вскоре его стало раздражать продолжающееся повышение процентных ставок под руководством Пауэла. Трамп открыто размышлял об увольнении Пауэла, но, как пишет агентство, в итоге советники отговорили его от этого.
Вопрос о том, имел ли Трамп для этого полномочия, остается открытым. Пауэлл, со своей стороны, настаивает на том, что Закон о Федеральной резервной системе 1913 года, создавший центральный банк, этого не допускает. Трамп, тем временем, заявил, что если бы он хотел, чтобы Пауэлл ушел, он ушел бы «очень быстро».
В конце прошлого года ФРС снизила процентные ставки на один процентный пункт до текущего диапазона от 4,25% до 4,50%, но оставила их без изменений на двух заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики, состоявшихся после избрания Трампа. Следующее заседание ФРС по вопросам процентных ставок состоится через две недели, сообщает Reuters.