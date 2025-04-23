Reuters: рынок подскочил после слов Трампа о главе ФРС

Вопрос о том, имел ли Трамп для этого полномочия, остается открытым. Пауэлл, со своей стороны, настаивает на том, что Закон о Федеральной резервной системе 1913 года, создавший центральный банк, этого не допускает. Трамп, тем временем, заявил, что если бы он хотел, чтобы Пауэлл ушел, он ушел бы «очень быстро».