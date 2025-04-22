«Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — отметили в Соцфонде. Уточняется, что, если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. «Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая», — сообщили в фонде. Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях, добавляется в публикации.