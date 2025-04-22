ФНПР предложила новую методику расчета МРОТ

МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.