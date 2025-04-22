ФНПР предложила новую методику расчета МРОТ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает перейти к расчету величины минимального размера оплаты труда на основе минимального потребительского бюджета, что позволило бы поднять ее до 52 тыс. рублей по итогам 2024 года. Такую инициативу предложил председатель ФНПР Сергей Черногаев на заседании Генсовета ФНПР.
«По мнению ФНПР, следующим шагом должен стать переход к установлению минимального размера оплаты труда на основе минимального потребительского бюджета. По нашим расчетам, величина минимального потребительского бюджета в 2024 году составила свыше 52 тыс. рублей», — сказал он.
МРОТ в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. Увеличение минимального размера оплаты труда является одной из национальных целей развития России до 2030 года. «Майским указом» президент РФ Владимир Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.
МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше — за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности. Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.
Размер МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе — главное, чтобы он был не ниже федерального.