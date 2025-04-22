Депутат объяснил, как подтвердить трудовой стаж для пенсии

«Многие организации сохраняют данные о бывших сотрудниках, поэтому не стоит игнорировать этот вариант. Чем больше стаж и количество накопленных баллов, тем больше будет размер пенсионных выплат. Поэтому важно работать официально, делать взносы в пенсионную систему и следить за состоянием своего лицевого счета», — резюмировал Чаплин.