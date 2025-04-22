Депутат объяснил, как подтвердить трудовой стаж для пенсии

Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что это имеет особое значение в случае утраты или повреждения основных документов.
«В жизни случаются разные обстоятельства, и документы, удостоверяющие стаж, могут быть потеряны. В таких ситуациях необходимо использовать все доступные методы восстановления информации. К ним относятся трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие факт работы», — пояснил Чаплин.
Депутат порекомендовал при необходимости получения подобных документов обращаться в архивы по месту прежней работы. Кроме того, он напомнил, что официальный статус трудоустройства и регулярные отчисления в пенсионный фонд оказывают прямое влияние на размер будущей пенсии.
«Многие организации сохраняют данные о бывших сотрудниках, поэтому не стоит игнорировать этот вариант. Чем больше стаж и количество накопленных баллов, тем больше будет размер пенсионных выплат. Поэтому важно работать официально, делать взносы в пенсионную систему и следить за состоянием своего лицевого счета», — резюмировал Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».