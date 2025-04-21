Путин поручил подготовить предложения о применении ИИ в создании новых материалов

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью — на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек», — говорится в документе.