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Путин поручил подготовить предложения о применении ИИ в создании новых материалов

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о расширении применения технологий искусственного интеллекта, компьютерного моделирования для сокращения сроков разработки и внедрения новых материалов до 1 августа. Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Помимо этого, российский лидер сделал еще несколько поручений. Так, до 1 июля правительству нужно подготовить предложения о создании надведомственного механизма реализации технологической политики. Это нужно, чтобы скоординировать принятие решений в сфере технологического развития на всех этапах жизненного цикла продукции.

До 1 июня кабмину поручено выполнить поручение по обеспечению создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью — на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил до 1 сентября при участии «Российской академии наук» принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».