Путин поручил подготовить предложения о применении ИИ в создании новых материалов

Помимо этого, российский лидер сделал еще несколько поручений. Так, до 1 июля правительству нужно подготовить предложения о создании надведомственного механизма реализации технологической политики. Это нужно, чтобы скоординировать принятие решений в сфере технологического развития на всех этапах жизненного цикла продукции.
До 1 июня кабмину поручено выполнить поручение по обеспечению создания цепочек полного цикла разработки месторождений ТПИ, включая редкоземельные металлы.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить формирование производственно-технологических цепочек полного цикла от поиска, разработки месторождений твердых полезных ископаемых (в том числе редких и редкоземельных металлов), их добычи и глубокой переработки до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью — на основе предварительной оценки потребности в кадрах и технологиях, необходимых для формирования таких цепочек», — говорится в документе.
Кроме того, глава государства поручил до 1 сентября при участии «Российской академии наук» принять дополнительные меры, направленные на создание и производство новых материалов в сфере фотоники, в том числе в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые материалы и химия».
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