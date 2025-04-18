Банк России подсчитал выбравших полный самозапрет на кредиты

До этого сообщалось, что в первые две недели работы сервиса самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%). При этом заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.