Эксперт объяснил, почему квартиры будут только дорожать

Основным драйвером роста спроса на жилье в последние годы была ипотека. Сегодня этот инструмент стал практически недоступен большинству россиян: по данным Дом.РФ по итогам первого квартала 2025 года количество заключенных ипотечных договоров сократилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рыночные ставки по ипотеке для первичного рынка сегодня, по сути, являются заградительными, оставаясь, несмотря на незначительное снижение в последний месяц, на уровне 27−29%. Единственно доступным продуктом сегодня стала семейная ипотека, на которую на начало года пришлось до 80% от всей суммы выданных кредитов. Остальные программы практически перестали работать», — рассуждает специалист.