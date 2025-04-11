Спотовая цена на золото обновила исторический максимум

Так, по данным на 6:30 по московскому времени, спотовая цена на золото достигла 3 220,2 доллара — впервые в истории торгов. Сутками ранее, в 6:30 мск 10 апреля, показатель составлял 3 130,45 — почти на 90 долларов меньше.