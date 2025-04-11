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Спотовая цена на золото обновила исторический максимум

Спотовая цена на золото на международном рынке Forex поднялась выше 3 210 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 6:30 по московскому времени, спотовая цена на золото достигла 3 220,2 доллара — впервые в истории торгов. Сутками ранее, в 6:30 мск 10 апреля, показатель составлял 3 130,45 — почти на 90 долларов меньше.

По данным на 10:24 мск, спотовая цена на золото составляла 3 205,61 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, новый рекорд поставила стоимость июньского фьючерса на золото, поднявшись выше 3 220 долларов за тройскую унцию. На 10:26 мск цена драгметалла составила 3 226,31 доллара.

Спотовая цена драгметаллов — это биржевая цена, по которой унция металла в форме монет или слитков может быть куплена или продана.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».