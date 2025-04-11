Reuters: акции и доллар падают пока торговая война сотрясает рынки

Как сообщает Reuters, тревога вызвала ажиотажный спрос на безопасные активы. Так в пятницу доллар упал до самого низкого уровня за 10 лет по отношению к швейцарскому франку и до шестимесячного минимума по отношению к иене. Евро вырос на 1,7% до 1,13855 доллара, что в последний раз наблюдалось в феврале 2022 года. Индекс доллара, который измеряет стоимость доллара по отношению к шести другим валютам, упал ниже 100 впервые с июля 2023 года.