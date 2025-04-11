Reuters: акции и доллар падают пока торговая война сотрясает рынки

Как сообщает Reuters, тревога вызвала ажиотажный спрос на безопасные активы. Так в пятницу доллар упал до самого низкого уровня за 10 лет по отношению к швейцарскому франку и до шестимесячного минимума по отношению к иене. Евро вырос на 1,7% до 1,13855 доллара, что в последний раз наблюдалось в феврале 2022 года. Индекс доллара, который измеряет стоимость доллара по отношению к шести другим валютам, упал ниже 100 впервые с июля 2023 года.
Золото тоже достигло нового пика после краткого, но масштабного оживления, символизирующего облегчение после того, как президент США Дональд Трамп объявил о тарифной паузе.
Распродажа казначейских облигаций США ускорилась в азиатские часы, при этом доходность 10-летних облигаций выросла до 4,475%, прибавив более 40 базисных пунктов за неделю. Это самый значительный рост с 2001 года, пишет Reuters со ссылкой на данные LSEG. Доходность 30-летних облигаций выросла до 4,90%, что стало самым значительным недельным скачком как минимум с 1982 года, говорится в статье.
Аналитики и инвесторы по всему миру считают, что резкая распродажа казначейских облигаций на этой неделе и слабость доллара являются свидетельством того, что доверие к крупнейшей экономике мира пошатнулось.
«Очевидно, что инвесторы уходят из активов США. Падение курса валюты и рынка облигаций никогда не было хорошим знаком, — заявил в интервью агентству Кайл Родда, старший аналитик финансовых рынков в Capital.com. — Это выходит за рамки ценообразования в условиях замедления экономического роста и неопределенности в торговле».
По данным Reuters, в Азии японский индекс Nikkei упал на 4,5% за день, в то время как акции в Южной Корее снизились на 1,7%. Самый широкий индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,5%.
Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq в США упали примерно на 1% после резкого снижения в течение ночи.
В пятницу китайские акции начали торги вяло. Индекс голубых фишек CSI300 снизился на 0,5%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,38%.
Инвесторы обеспокоены эскалацией торговой войны между Китаем и США после того, как Трамп повысил тарифы на китайский импорт, фактически увеличив их до 145%.
Китай ответил тем же, повысив пошлины на американские товары до 125%.