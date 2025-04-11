Магазины обрушат цены на импорт из-за торговых войн США и Китая

— Речь о соглашениях «Плаза» 1985 года. США заключили их со всеми крупными экономическими партнерами. Кроме Японии там были Франция, Германия и Великобритания. Смысл договора состоял в снижении курса доллара по отношению к валютам этих стран, больше всего, конечно, к иене, потому что доля Японии в американском дефиците торговли держалась первую половину 1980-х в районе 42%. Договор заключали в эпоху холодной войны, когда положение этих государств по отношению к США было крайне подчиненным. На самые серьезные уступки пошли, собственно, Токио и Берлин, больше других зависевшие от Вашингтона. Подорожавшая иена стала причиной падения японского экспорта, потому что и произведенные в стране товары увеличились в цене. Токио пытался экстренными мерами стимулировать экономику, создал пузырь на рынке недвижимости, который вскоре лопнул и привел к длительной стагнации — «потерянным десятилетиям» Японии.