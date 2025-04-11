Магазины обрушат цены на импорт из-за торговых войн США и Китая

Китайские компании начнут снижать цены из-за усиления конкуренции в России, считает эксперт.
Цены на импортные товары в России упадут из-за торговых войн президента США Дональда Трампа с Китаем. Производители крупнейшей азиатской экономики, потеряв американских потребителей, будут искать новые рынки сбыта, и российский они рассматривают как один из привлекательных. Пекин уже девальвировал юань, чтобы поддержать своих экспортеров, рассказал в интервью URA.RU директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
— Зачем Трамп вводит заградительные пошлины против Китая?
— Цель долгосрочная — нужно совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века. Трамп запустил этот процесс еще в свой первый президентский срок в 2018 году, что привело к определенным результатам. Доля Китая в американском импорте постепенно снижалась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м. Трамп тенденцию хочет ускорить.
Увидев шум, который он создал, ориентированные на американского потребителя компании начнут потихоньку уходить или строить дополнительные предприятия в США, Мексике, Вьетнаме, и на это потребуются годы. Техногиганты вроде Apple занимались перемещением заводов еще в первый срок Трампа. Но опыт предыдущих торговых войн Вашингтона показал, что от такой политики выигрывает в первую очередь Мексика — туда уходит много производств, потому что там и рабочая сила дешевле американской, и расположение страны позволяет быстро что-то собрать и продать в Штаты. Кроме того, Мексика входит в USMCA — своего рода таможенный союз североамериканских стран, в котором часть торговли ведется беспошлинно. То есть, сами США получают далеко не все заводы.
— Высокий тариф в 145% — это долгосрочная мера или прием, чтобы договориться с Пекином о более выгодных условиях торговли?
— Долго такая ситуация продолжаться не может. Для Соединенных Штатов Китай — источник почти 50% промышленного импорта: текстиля, бытовой техники и потребительской электроники. По некоторым видам товаров, например, детским игрушкам, зависимость США вообще 90%. Если полностью отсечь торговлю с крупнейшей экономикой Азии, начнется дефицит на американском рынке и рост цен, за который Трампа по головке точно не погладят.
Логичным ходом после заградительных мер станет откат пошлин в результате переговоров. Полностью их Трамп, скорее всего, не отменит, но понизит до 20−35%, о которых первоначально объявил в марте-начале апреля. От запретительных тарифов уйдут, но они все равно будут довольно высокими, а в сочетании с шоком от действий главы Белого дома заставят компании, занятые в американо-китайской торговле, серьезно пересматривать стратегию развития. Крупные американские импортеры, например, розничные сети начнут искать поставщиков в других азиатских странах — во Вьетнаме, Индии, Индонезии.
— В 1980-х годах США навязали Японии несколько невыгодных соглашений, из-за которых ее экономика вошла в эпоху стагнации. Если пошлины с Китая не снимут, японский сценарий повторится?
— Речь о соглашениях «Плаза» 1985 года. США заключили их со всеми крупными экономическими партнерами. Кроме Японии там были Франция, Германия и Великобритания. Смысл договора состоял в снижении курса доллара по отношению к валютам этих стран, больше всего, конечно, к иене, потому что доля Японии в американском дефиците торговли держалась первую половину 1980-х в районе 42%. Договор заключали в эпоху холодной войны, когда положение этих государств по отношению к США было крайне подчиненным. На самые серьезные уступки пошли, собственно, Токио и Берлин, больше других зависевшие от Вашингтона. Подорожавшая иена стала причиной падения японского экспорта, потому что и произведенные в стране товары увеличились в цене. Токио пытался экстренными мерами стимулировать экономику, создал пузырь на рынке недвижимости, который вскоре лопнул и привел к длительной стагнации — «потерянным десятилетиям» Японии.
С Китаем так сделать не получится, потому что это все же не подчиненная США страна, а самостоятельное и независимое государство, которому навязать невыгодное политическое соглашение американцы не смогут, хотя попытки уже были. Пекин сам пошел на частичную девальвацию национальной валюты на днях, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров в условиях жесткого давления Вашингтона. Он прекрасно использует юань в качестве экономического оружия, действует исключительно исходя из своих интересов.
— Приведет ли повышение тарифов к увеличению потока товаров в Россию из Китая? Как изменится цена на китайскую продукцию? Поднимется или снизится и почему?
— Первый шаг к падению цен уже произошел — юань девальвировали в интересах китайских экспортеров. Снижение курса валюты по отношению к рублю приведет и к падению стоимости китайских товаров, отправляющихся на экспорт.
Почему они могут на это пойти? Дело в том, что у них весь 2024 год была дефляция, цены на товары для китайских потребителей падали, поэтому небольшое увеличение стоимости продукции не ударит по карману жителей страны, и вместе с тем простимулирует экспорт.
Есть и второй момент, который может привести к снижению цен. Китайские компании, производившие товары для США, теперь будут искать новые рынки сбыта, где нет таких ограничений, и Россия может стать таким рынком. Это усилит конкуренцию между компаниями, в том числе в формировании цен на продукцию. Но здесь мы должны и сами подумать о защите нашей промышленности, бизнеса, потому что рост конкуренции на себе почувствуют и отечественные предприятия.
— Что еще может измениться в российско-китайских отношениях из-за действий Трампа?
— Мы помним, что в 2022—2023 годах товарооборот между нашими странами рос огромными темпами, а в 2024-м рост замедлился из-за кризиса во взаиморасчетах. То есть, из Китая в Россию деньги более-менее можно отправить, а из России туда средства за товар начислить сложнее. Запугивая ограничительными мерами банки и компании в Китае, США пытаются бороться с поставками в Россию продукции двойного назначения. Сейчас ситуация может измениться, поскольку многие предприятия КНР просто выкидывают с американского рынка, а это значит, что у них будет меньше причин бояться западных санкций, и во взаиморасчетах с Россией китайцы наведут порядок.
— Евросоюз утвердил зеркальные пошлины на 22 млрд евро против Штатов. Их действие пока приостановили, но обещали отвечать на шаги Вашингтона. Может ли тарифная война привести к ослаблению или отмене санкций ЕС против России для открытия ее рынка?
— ЕС занимает гораздо более жесткую позицию в отношении России, чем США. Она лежит в основе внешнеполитического курса Брюсселя. Судя по их действиям и заявлениям, даже мирное соглашение по Украине не побудит их снять ограничительные меры против Москвы, потому что здесь геополитика перевешивает экономический интерес. Внутри Евросоюза есть много влиятельных игроков, поддерживающих курс на конфликт с Россией. Это укрепляет блок, мобилизует страны-члены вести единую политику в сфере безопасности и энергетики. Ждать потепления в отношениях с Брюсселем не стоит.