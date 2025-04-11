Эксперты оценили, как рубль перенесет «идеальный шторм» пошлин Трампа

Неожиданно, но несмотря на небывалую волатильность на мировых финансовых рынках, товарных рынках, рынках криптовалют — курс рубля в последнюю неделю вёл себя довольно сдержано и обособлено от мировой паники, что ещё раз подчёркивает его изолированность от внешнего мира. «Даже продолжительный обвал цен на нефть не привёл к девальвации», — обращает внимание Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».
Как отметили аналитики Market Power, на нефтяном рынке сейчас наблюдается настоящая буря — «идеальный шторм», где с какой стороны ни посмотри, везде негатив.
Нефть как фундаментальный фактор курса рубля
Во-первых, торговая война США со всем миром все сильнее подпитывает страхи перед глобальной рецессией. Новые американские пошлины оказывают давление на мировую торговлю, тормозят экономический рост и снижают спрос на сырье — в том числе на российскую нефть, газ и металлы.
Надежда была на то, что ОПЕК+ в такой ситуации вмешается и начнет сокращать добычу, чтобы стабилизировать цены. Но альянс, напротив, внезапно пошел по другому пути — с мая квоты на добычу увеличатся на 411 тыс. баррелей в сутки. Это в три раза больше, чем планировалось.
Согласно новым квотам, фактический прирост добычи с мая составит порядка 350 тыс. б/с по сравнению с апрелем. Россия в мае получит квоту в 9,083 млн б/с, Саудовская Аравия — 9,2 млн б/с.
Одна из версий — ОПЕК+ отказывается от прежней стратегии удержания цены Brent выше $70 за баррель и начинает бороться за долю рынка, стремясь вытеснить игроков с высокой себестоимостью, в первую очередь — американских сланцевиков.
Вторая гипотеза — страны альянса заранее наращивают добычу, чтобы компенсировать возможное выпадение поставок из Венесуэлы и Ирана, считают аналитики Market Power.
В результате все указывает на то, что нефть Brent теперь прочно закрепилась в ценовом диапазоне $60−70 за баррель, а при дальнейшем ухудшении глобального фона может и вовсе уйти в зону $50−60.
Что будет с рублем
При этом ослабление нефтяного экспорта может ударить по рублю. Чем меньше валютной выручки, тем слабее курс. А слабый рубль — это рост инфляции и, как следствие, повышение ключевой ставки.
Однако сейчас ситуация выглядит парадоксально: несмотря на падение нефти, рубль держится довольно крепко. Объяснений два: во-первых, низкий спрос на импорт, во-вторых — осторожный оптимизм по поводу геополитики.
При этом не стоит забывать про геополитику, отметили в Market Power. На минувшей неделе глава РФПИ и спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел переговоры в США. Он назвал их «тремя шагами вперед» в сторону нормализации отношений. По его словам, американские компании, в том числе из энергетического сектора, проявляют интерес к возвращению в Россию. Новые контакты между странами ожидаются уже на этой неделе.
Не нефтью единой
При этом, нельзя однозначно оценивать крепкий курс рубля как некую аномалию, считает Никита Бобровский, руководитель отдела инвестиционного консультирования ИФК «Солид».
Для того, чтобы предпосылки к девальвации реализовались, должны наметиться устойчивые тенденции, которые к ней приведут. На сегодняшний день реалии торговой войны Дональда Трампа таковы, что тарифы, официально вступившие в силу 9 апреля, были отложены на 90 дней уже на следующий день, отметил инвестконсультант.
По его мнению, против роста курса доллара к рублю сейчас работает несколько объективных факторов:
- высокая ключевая ставка ЦБ РФ делает вложения в рублевые активы более привлекательными,
- слабый импорт (высокая ключевая ставка давит на спрос),
- работающее бюджетное правило: ЦБ и Минфин нарастили продажи юаней до 10,5 млрд руб. / день в апреле против 6 млрд руб. / день в марте, т.е. почти в 2 раза сразу, в моменте.
«Рост продаж валюты ускоряет укрепление курса», — добавил Никита Бобровский и особо подчеркнул, что связка «если нефть дешевеет то доллар должен дорожать» работает только на длинной дистанции.
«Доля нефтегазовых доходов в бюджете занимает ¼ от его доходов. Например, устойчивая потеря 10% г/г нефтегазовых доходов ставит под риск 3% общих доходов или 1.1 трлн. руб. за весь год. У Правительства есть разные способы закрыть этот дефицит не прибегая к девальвации: нарастить заимствования в ОФЗ или снизить бюджетные траты», — рассуждает представитель Солида.
Еще один фактор в поддержку рубля — обещания Трампа в ближайшее время поговорить с Путиным, добавляют в Market Power. А министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США с целью устранения раздражающих факторов и восстановления диалога.
Тем не менее, как отметил замглавы МИД Сергей Рябков, в предложениях США пока нет шагов к решению ключевых для России проблем. Но даже несмотря на разногласия по Украине, у сторон есть точки соприкосновения в других сферах.
Дополнительным позитивом для рубля стали поступления капитала — по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, «ковбойские деньги» западных хедж-фондов возвращаются на российский рынок через дружественные юрисдикции, несмотря на риск санкций.
Поддержку рублю также оказывают продажи юаней из резервов в рамках бюджетного правила и сохраняющиеся высокие рублёвые ставки.
При текущих ценах на нефть и существующем курсе рубля бюджет может недополучить около 700 млрд рублей нефтегазовых доходов до конца года. Тем не менее, это не критично — Минфин может компенсировать недостачу либо за счет новых займов, либо за счет накопленных резервов.
Если цены на нефть продолжат снижаться, рубль, скорее всего, ослабеет — что, в свою очередь, поддержит бюджет за счет роста экспортной выручки в рублях.
«Исходя из текущих условий, при сохранении геополитического статус-кво мы ожидаем, что курс рубля будет держаться в диапазоне 82−89 за доллар, 90−98 за евро и 11,2−12,2 за юань», — прогнозируют в Market Power.
«Мы по-прежнему придерживаемся своего прогноза, что рубль ещё может оставаться крепким по отношению к доллару США весь апрель и постепенно девальвироваться к 95 ₽ за доллар к концу II квартала», — прогнозирует Иван Ефанов.
Также в последнюю неделю апреля нас ожидает налоговый период, что повысит спрос на рубль со стороны экспортёров и укрепит его позиции. Ожидаем, что курс usd/rub до конца месяца будет находится в диапазоне 83,2 — 88 ₽ за доллар США, прогнозируют в Цифра Брокере.
Если же будет прогресс в переговорах, рубль может укрепиться до диапазонов: 70−80 за доллар, 77−88 за евро и 9,6−11,0 за юань.
В случае эскалации или провала переговоров — наоборот, возможно ослабление до 90−100 за доллар, 99−110 за евро и 12,3−13,7 за юань, резюмируют аналитики Market Power.
Никита Бобровский ожидает, что средний курс рубля по году к доллару будет находиться в рамках прогноза Минэкономразвития (96,5 ₽). «Основной причиной ослабления курса будет снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и возросший спрос на импорт в следствии возможного ослабления санкций. Диапазон 85−100 до конца года», — прогнозирует он.
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