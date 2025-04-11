Эксперты оценили, как рубль перенесет «идеальный шторм» пошлин Трампа

При этом не стоит забывать про геополитику, отметили в Market Power. На минувшей неделе глава РФПИ и спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел переговоры в США. Он назвал их «тремя шагами вперед» в сторону нормализации отношений. По его словам, американские компании, в том числе из энергетического сектора, проявляют интерес к возвращению в Россию. Новые контакты между странами ожидаются уже на этой неделе.