Сделки с жильем без согласия супруга предлагается запретить

При этом в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись об отсутствии необходимого согласия супруга на сделку. И она отображается в выписке из ЕГРН, удостоверяющей право нового собственника на приобретенный объект. Проблема в том, что новый собственник узнает об этом уже после сделки (до момента сделки такой записи в выписке из ЕГРН нет). А это может в дальнейшем затруднить отчуждение или совершение иных сделок с недвижимостью, отмечает Зырянова. Такая сделка в соответствии со ст.173.1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) является оспоримой и может быть признана недействительной по иску супруга, чье согласие не было получено в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о сделке.