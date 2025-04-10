Россиянам рассказали, когда лучше планировать отпуск в 2025 году

«У сотрудников, которых получают зарплату в виде оклада, не зависящего от количества отработанного времени, сумма их отпускных не зависит от месяца. Поскольку в праздничные дни оплачиваются и заработная плата таких работников, а также все надбавки и компенсации. Так как брать отпуск по 2 дня не разрешается, значит, совместить с майскими не получится, только брать полностью период, например, с 1 по 9 мая. Но тогда теряются те законные выходные, которые и так положены», — добавила Сытник.