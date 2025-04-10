Россиянам рассказали, когда лучше планировать отпуск в 2025 году

«Выгодные дни отпуска с экономической точки зрения — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь (по 23 дня). По 22 рабочих дня в апреле, сентябре и декабре. В 2025 году наименьшее число рабочих дней в январе (17 дней), мае (18 дней), июне (19 дней) и ноябре (19 дней): в эти месяцы с экономической точки зрения самые невыгодные дни для отпуска», — рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, это связано, с тем, что за дни отпуска выплачивается не заработная плата, а компенсационная выплата, они же отпускные. Экономист напомнил, что отпускные рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. Соответственно, в месяцы с наименьшим числом рабочих дней, к числу которых, традиционно, относится май, стоимость одного рабочего дня будет выше.
«С экономической точки зрения такие дни выгоднее будет отработать, а отпуск взять на те дни, стоимость которых ниже», — уточнил Балынин.
Профессор кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Александра Сытник, в свою очередь, добавила, что для расчета отпускных нужно учитывать два фактора: среднедневной заработок и количество дней отпуска.
Среднедневной заработок определяют так: берем общий заработок за 12 месяцев и делим на число дней в году. В общий заработок включаются все доходы, которые получил работник — премии и надбавки. Так, премиальные выплаты увеличат размер отпусскных, а больничные и отгулы за свой счет — уменьшат.
При этом, если сотрудник проработал в организации меньше года, то считаются фактические полученные доходы. Тогда его среднедневной заработок будет равен общему заработку за фактический период, деленному на количество дней работы в организации.
Сытник напомнила, что количество дней отпуска зависит от трудового стажа и условий трудового договора. Обычно стандартный отпуск составляет 28 календарных дней.
«Если сотрудник проработал меньше года, то расчет будет следующим. За каждый полный месяц работы сотрудник имеет право на 2,33 дня отпуска. Если количество отработанных дней не кратно количеству полных месяцев, то расчет будет осуществляться за каждый полный месяц: рассчитывается 2,33 дня отпуска, далее высчитывается количество дней отпуска за неполный месяц и умножается на 2,33», — уточнила она.
Например, сотрудник проработал шесть месяцев, его отпуск продлится прмерно 14 дней. А если работал всего 53 дня, то отдохнуть он сможет всего 4,13 дня.
«У сотрудников, которых получают зарплату в виде оклада, не зависящего от количества отработанного времени, сумма их отпускных не зависит от месяца. Поскольку в праздничные дни оплачиваются и заработная плата таких работников, а также все надбавки и компенсации. Так как брать отпуск по 2 дня не разрешается, значит, совместить с майскими не получится, только брать полностью период, например, с 1 по 9 мая. Но тогда теряются те законные выходные, которые и так положены», — добавила Сытник.
По ее словам, с экономической точки зрения сотрудникам нет выгоды брать отпуск в месяцы с большим количеством выходных. Дни праздников не включаются в расчет оплачиваемых отпускных и вычитаются из общего количества дней отпуска. «Эти дни просто могут “продлить” отдых», — подытожила эксперт.
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