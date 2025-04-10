Нефть Brent снова дешевеет после скачка накануне

После длительного снижения цен на нефть на фоне нового витка торговой войны Дональда Трампа, на заявлениях президента США о приостановке действий пошлин цены на «черное золото» перешли к росту. По состоянию на 03:12 мск стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent выросла до 65,83 доллара за баррель.