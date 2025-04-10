Нефть Brent снова дешевеет после скачка накануне

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:16 мск снижается на $0,7 (1,07%) и составлял $64,78 за баррель.
Майские фьючерсы на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи потеряли к 8:16 на $0,58 (0,93%), до $61,77 за баррель.
После длительного снижения цен на нефть на фоне нового витка торговой войны Дональда Трампа, на заявлениях президента США о приостановке действий пошлин цены на «черное золото» перешли к росту. По состоянию на 03:12 мск стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent выросла до 65,83 доллара за баррель.
Президент США Дональд Трамп приостановил действие объявленных ранее ответных пошлин на 90 дней на продукцию стран, которые не принимали ответных мер. Для них торговая пошлина остаётся на минимальных 10%.