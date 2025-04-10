Cardano: цена биткойна может достигнуть $250 тыс. к концу года

Он назвал несколько причин роста стоимости биткойна. Во-первых, число покупателей криптовалют увеличивается каждый год — по данным компании по обмену криптовалюты Crypto.com, в 2024 году их стало 659 млн, что на 13% больше, чем годом ранее. Во-вторых, изменение в геополитической ситуации привлечет новых инвесторов. Он считает, что «международный порядок, основанный на правилах, сменится конфликтом великих держав», что приведет к децентрализации мировых бизнес-процессов, поэтому «единственным вариантом глобализации останется криптовалюта». Третьей причиной эксперт назвал усовершенствование законодательства США в сфере регулирования рынка криптовалюты, что подтолкнет сомневающихся инвесторов к вложениям в эту сферу. Оно же может привести на этот рынок такие компании, как Apple, Microsoft и Amazon.