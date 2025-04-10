Cardano: цена биткойна может достигнуть $250 тыс. к концу года

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Биткойн может стоить до $250 тыс. в течение 2025 года, преодолев последствия падение стоимости на фоне введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал основатель блокчейн-платформы Cardano (ADA) Чарльз Хоскинсон.
«Рынки немного стабилизируются, и они (инвесторы — прим. ТАСС) привыкнут к новой норме, а затем ФРС (Федеральная резервная система — прим. ТАСС) снизит процентные ставки, и тогда у вас будет много быстрых и дешевых денег, которые потекут в криптовалюту», — заявил он 9 апреля в интервью CNBC. Хоскинсон добавил, что криптовалютный рынок будет находиться в стагнации в течение ближайших трех — пяти месяцев, а потом будет рост, который может продлиться около года.
Он назвал несколько причин роста стоимости биткойна. Во-первых, число покупателей криптовалют увеличивается каждый год — по данным компании по обмену криптовалюты Crypto.com, в 2024 году их стало 659 млн, что на 13% больше, чем годом ранее. Во-вторых, изменение в геополитической ситуации привлечет новых инвесторов. Он считает, что «международный порядок, основанный на правилах, сменится конфликтом великих держав», что приведет к децентрализации мировых бизнес-процессов, поэтому «единственным вариантом глобализации останется криптовалюта». Третьей причиной эксперт назвал усовершенствование законодательства США в сфере регулирования рынка криптовалюты, что подтолкнет сомневающихся инвесторов к вложениям в эту сферу. Оно же может привести на этот рынок такие компании, как Apple, Microsoft и Amazon.
Еще до победы на выборах президента США в ноябре 2024 года Трамп пообещал превратить США в криптодержаву и создать стратегический резерв биткойнов, средства которого могут даже пойти на погашение американского госдолга. Трамп впервые в истории страны учредил должность куратора политики в области искусственного интеллекта и криптовалют.