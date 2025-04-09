Экономист назвал истинную цель пошлин Трампа

Вся политика Трампа направлена на решение проблемы государственного долга.
Что такое госдолг США
Увеличение госдолга США в 2025 году сказывается на мировой экономике и глобальной финансовой стабильности. Сам по себе госдолг не так опасен, как возможный кризис. Факторы, подрывающие западную финансовую систему, могут привести к дефолтам в государствах с высоким уровнем внешних заимствований. Особенное беспокойство инвесторов вызывает госдолг США, который в 2025 году продолжает расти, превысив в январе отметку в 36 трлн долларов.
«Ведь не просто же так, при каждом объявлении нового указа Трамп напоминает о размере государственного долга свыше 36 трлн долларов США», — отметил он.
По словам Владимира Осипова, для сокращения госдолга США нужно снизить государственные расходы. А это значит — сокращение численности госслужащих и закрытие целых ведомств и программ. Также надо будет расширить базу для экономического роста — перенести производства на территорию США.
Говоря о росте экономики, профессор предложил вспомнить структуру ВВП по расходам.
«Мы увидим, что одна из компонент, наряду с конечным потреблением, валовыми инвестициями и государственными расходами, — чистый экспорт. Имея отрицательное значение чистого экспорта США имеют “минус” в темпах экономического роста», — объяснил эксперт.
Владимир Осипов добавил, что из-за дефицита торгового баланса с Евросоюзом и Китаем США многое теряют. Однако сейчас, по его словам, важно оценить не объемы дефицита, а реакцию на пошлины.
С одной стороны, Париж призвал французские компании не инвестировать в США. Также Китай повысил пошлины на американскую продукцию в размере 34%. «Эти факторы говорят о том, что торговая война идет, и ее исход неизвестен», — подчеркнул профессор.
С другой стороны, сказал экономист, власти Израиля, Индии и Вьетнама уже начали переговоры с Трампом о снижении пошлин, еще 50 государств готовы к диалогу. По мнению эксперта, пошлины с некоторыми странами будут взаимно понижены, а с другими США продолжат торговую войну.
«Во втором лагере наиболее крупные экономики Китая и ЕС и это ничего хорошего не сулит мировой экономике. По нашему мнению, рецессия в мировой экономике может продлиться от года до двух, если договоренности по пошлинам достигнуть не удастся по большинству наиболее крупных экономик мира», — заключил Владимир Осипов.
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