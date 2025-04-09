Экономист назвал истинную цель пошлин Трампа

Увеличение госдолга США в 2025 году сказывается на мировой экономике и глобальной финансовой стабильности. Сам по себе госдолг не так опасен, как возможный кризис. Факторы, подрывающие западную финансовую систему, могут привести к дефолтам в государствах с высоким уровнем внешних заимствований. Особенное беспокойство инвесторов вызывает госдолг США, который в 2025 году продолжает расти, превысив в январе отметку в 36 трлн долларов.