Глава ЕЦБ призвала Евросоюз отказаться от Visa и Mastercard

Как сообщает Business Today, комментарии Лагард прозвучали на фоне возобновления внимания к Союзу рынков капитала (CMU) — давней инициативе ЕС, направленной на создание единого рынка капитала в государствах-членах. Цель состоит в том, чтобы улучшить поток инвестиций и сбережений по всему блоку, предоставив предприятиям лучший доступ к финансированию, а гражданам — более эффективные механизмы сбережения.