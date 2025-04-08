Глава ЕЦБ призвала Евросоюз отказаться от Visa и Mastercard

Назвав это «шагом к независимости», Лагард заявила, что Европа должна создать свою собственную альтернативу для обеспечения финансового суверенитета.
Полностью единый рынок капитала, добавила она, может проложить путь к более глубокой финансовой интеграции с потенциальной выгодой до 3 трлн евро в год.
Как сообщает Business Today, комментарии Лагард прозвучали на фоне возобновления внимания к Союзу рынков капитала (CMU) — давней инициативе ЕС, направленной на создание единого рынка капитала в государствах-членах. Цель состоит в том, чтобы улучшить поток инвестиций и сбережений по всему блоку, предоставив предприятиям лучший доступ к финансированию, а гражданам — более эффективные механизмы сбережения.
Лагард связала прогресс в создании CMU с более широкой экономической интеграцией, заявив, что это может ослабить давление на денежно-кредитную политику и заложить основу для будущего фискального союза.
Как пишет Business Today, утверждение о ежегодной добавленной стоимости в размере 3 трлн евро главным образом основано на широко цитируемом посте на Reddit. Однако более официальные оценки предполагают несколько более умеренный эффект.
По данным Европейской парламентской исследовательской службы, более глубокая интеграция может обеспечить дополнительный ВВП в размере более 2,8 трлн евро к 2032 году, при этом не менее 321 млрд евро будет связано с завершением создания Экономического и валютного союза.
Тем не менее, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сопряжено с серьёзными трудностями, отмечает Business Today. Среди них:
- Более низкие комиссии за обмен в Европе затрудняют достижение прибыльности.
- Для создания инфраструктуры, способной соперничать с мировыми игроками, необходимы крупные первоначальные инвестиции.
- Препятствия на пути внедрения включают в себя изменение поведения потребителей и продавцов, а также убеждение банков в необходимости поддержки новой системы.
- Технические сложности, особенно в вопросах безопасности, защиты от мошенничества и международной совместимости.
- Управление и координация, поскольку государствам-членам и организациям необходимо будет согласовывать реализацию и надзор.