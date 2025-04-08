Китай смягчил строгий контроль над юанем из-за торговой войны

Народный банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,2038 за доллар во вторник, что стало самым слабым значением с сентября 2023 года. Внутри страны юань опустился до минимального значения за последние месяцы, прежде чем частично восстановиться.
Аналитики рассматривают девальвацию как возможную попытку Пекина укрепить позиции экспорта — ключевого фактора экономического роста, который сталкивается с давлением из-за геополитической и торговой напряженности.
Однако данный маневр несет в себе очевидные риски. Ослабление юаня может усилить медвежьи ставки на экономику, ускорить отток капитала, вызвать антагонизм со стороны США и ухудшить перспективы любых торговых переговоров.
При этом Центральный банк Китая находится в условиях двойного давления. Поддержка валюты на слишком высоком уровне может привести к падению объемов экспорта. Это окажет дополнительное негативное влияние на экономику, демонстрирующую признаки замедления.
Кроме того, искусственное удержание курса может спровоцировать накопление давления, которое в долгосрочной перспективе увеличит волатильность на финансовых рынках.
Ситуация обострилась после заявлений американского президента Дональда Трампа, сделанных в понедельник. Трамп пригрозил ввести дополнительные 50-процентные импортные пошлины на Китай, если Пекин не отзовет свои планы на ответные меры. Реакция последовала незамедлительно: Министерство торговли Китая во вторник подчеркнуло, что страна будет «бороться до конца», если США продолжат политику ужесточения тарифов.
На фоне этой торговой эскалации внимание финансовых рынков сосредоточено на Народном банке Китая. Инвесторы ожидают сигналов от Народного банка Китая относительно его дальнейшей стратегии в отношении юаня и возможности возобновления кредитно-денежного стимулирования, что могло бы поддержать экономику на фоне нестабильности.
Большинство экспертов предупреждает, что девальвация юаня может привести к усилению оттока капитала и подрыву доверия инвесторов к китайским активам. Тем не менее, у Народного банка Китая остаются многочисленные инструменты для сглаживания рыночной волатильности. В прошлом регулятор уже использовал меры, такие как управление валютной ликвидностью и выпуск офшорных облигаций, чтобы поддерживать стабильность курса.
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