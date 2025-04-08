Китай смягчил строгий контроль над юанем из-за торговой войны

Большинство экспертов предупреждает, что девальвация юаня может привести к усилению оттока капитала и подрыву доверия инвесторов к китайским активам. Тем не менее, у Народного банка Китая остаются многочисленные инструменты для сглаживания рыночной волатильности. В прошлом регулятор уже использовал меры, такие как управление валютной ликвидностью и выпуск офшорных облигаций, чтобы поддерживать стабильность курса.