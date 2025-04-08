Хитрая дешевизна. Зачем Китай спускает курс своей валюты

Во вторник, 8 апреля, Народный банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,2038 за доллар. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года. Как отмечают мировые СМИ, это первый случай с момента выборов президента США в ноябре 2024 года, когда фиксинг превысил отметку 7,20 — уровень, который инвесторы считают мягкой красной линией для официальных намерений в отношении управляемой валюты.
Этот шаг НБК спровоцировал обесценивание спотового юаня, хотя на мировых рынках во вторник наблюдалось улучшение настроений инвесторов.
Оншорный юань опустился до самого слабого уровня с сентября 2023 года, прежде чем сократить потери, отмечают аналитики.
Как объясняют это решение властей Китая экономисты, опрошенные Bloomberg, ослабление юаня рассматривается как вариант для Пекина повысить привлекательность своего экспорта. Ведь внешняя торговля Поднебесной сейчас находится под большим прессом от торговой войны с Трампом.
При этом эксперты считают, что позволить юаню резко упасть — это сложное решение для руководства страны, так как оно может ухудшить отток капитала, вызвать антагонизм в отношении США и ухудшить перспективы любых торговых переговоров с Белым домом.
С другой стороны, для Китая искусственное поддержание обменного курса может ослабить экспорт и еще больше навредить и без того слабеющей экономике. Помимо этого, потенциальное высвобождение рисков девальвации также может привести к усилению волатильности на финансовых рынках, предупреждает Bloomberg.