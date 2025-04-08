Хитрая дешевизна. Зачем Китай спускает курс своей валюты

Во вторник, 8 апреля, Народный банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,2038 за доллар. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года. Как отмечают мировые СМИ, это первый случай с момента выборов президента США в ноябре 2024 года, когда фиксинг превысил отметку 7,20 — уровень, который инвесторы считают мягкой красной линией для официальных намерений в отношении управляемой валюты.