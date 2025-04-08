Goldman Sachs допустил цены на нефть Brent ниже 40 долларов

«В более экстремальном и менее вероятном сценарии, если мировой ВВП замедлится и ОПЕК+ прекратит сокращать добычу, что негативно повлияет на поставках стран, не входящих в картель, мы допускаем, что Brent упадет ниже 40 долларов за баррель в конце 2026 года», — сказано в записке.