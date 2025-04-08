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Goldman Sachs допустил цены на нефть Brent ниже 40 долларов

Стоимость нефти марки Brent при «экстремальном» сценарии может опуститься ниже уровня в 40 долларов за баррель на фоне разгорания торговой войны и увеличения поставок, считают аналитики Goldman Sachs.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«В более экстремальном и менее вероятном сценарии, если мировой ВВП замедлится и ОПЕК+ прекратит сокращать добычу, что негативно повлияет на поставках стран, не входящих в картель, мы допускаем, что Brent упадет ниже 40 долларов за баррель в конце 2026 года», — сказано в записке.

При этом аналитики подчеркнули, что этот прогноз не представляет базовый сценарий банка, согласно которому нефть Brent в декабре будет стоить 55 долларов.

Как отмечает агентство Bloomberg, эскалация администрацией президента США Дональда Трампа торговой войны и ответные меры других экономик, включая Китай, потрясли мировой рынок нефти. Также на него повлияла ОПЕК+, изменив свое решение и добавив к поставкам больше баррелей, чем ожидалось.

По данным на 15:21 по московскому времени, стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE составила 64,5 доллара за баррель. В понедельник, 7 апреля, цена барреля Brent опускалась ниже 63 долларов, впервые с апреля 2021 года.