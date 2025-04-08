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Набиуллина оценила последствия тарифных войн для экономики России

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевое воздействие на экономику России может оказать понижение стоимости нефти.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Банк России сейчас изучает возможное воздействие на экономику РФ новых таможенных пошлин, которые США намерены ввести для более чем 180 стран и территорий. Кроме того, анализируется влияние решения восьми стран ОПЕК+ о более быстром увеличении добычи нефти в мае.

По словам Набиуллиной, выступившей на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме, глава регулятора также фиксирует усиление тарифных войн на мировой арене.

«Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть», — сказала она.

Как пояснила глава ЦБ, если тарифные войны будут продолжаться, то это может привести к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на российские энергоносители.

«Поэтому здесь риски есть. Но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале, мы всегда готовимся к такого рода рискам», — подчеркнула Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении пошлин на импорт из более чем 180 стран. Размер тарифов варьируется от 10% до 15%. Ответ на пошлины сразу дал Китай, Остальные государства, в том числе ЕС, пока обсуждают возможные ответные меры.

Страны ОПЕК+ 3 апреля приняли решение увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. б/с вместо запланированных 135 тыс. б/с.

такая ситуация привела с снижению цен на нефть марки Brent до уровней апреля 2021 года — стоимостью фьючерсов на торгах 7 апреля опускалась ниже 63 долларов за баррель.