Набиуллина оценила последствия тарифных войн для экономики России

Банк России сейчас изучает возможное воздействие на экономику РФ новых таможенных пошлин, которые США намерены ввести для более чем 180 стран и территорий. Кроме того, анализируется влияние решения восьми стран ОПЕК+ о более быстром увеличении добычи нефти в мае.
«Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть», — сказала она.
Как пояснила глава ЦБ, если тарифные войны будут продолжаться, то это может привести к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на российские энергоносители.
«Поэтому здесь риски есть. Но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале, мы всегда готовимся к такого рода рискам», — подчеркнула Набиуллина.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении пошлин на импорт из более чем 180 стран. Размер тарифов варьируется от 10% до 15%. Ответ на пошлины сразу дал Китай, Остальные государства, в том числе ЕС, пока обсуждают возможные ответные меры.
Страны ОПЕК+ 3 апреля приняли решение увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. б/с вместо запланированных 135 тыс. б/с.
такая ситуация привела с снижению цен на нефть марки Brent до уровней апреля 2021 года — стоимостью фьючерсов на торгах 7 апреля опускалась ниже 63 долларов за баррель.