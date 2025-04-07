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В Кремле назвали чрезвычайно неспокойной ситуацию на рынке нефти

На мировом рынке нефти наблюдается чрезвычайно неспокойная ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что стоимость нефти является важным показателем для пополняемости российского бюджета.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, ситуацию с ценами на «черное золото» Песков связал с решением США ввести пошлины в отношении большинства стран мира.

По данным на 10:30 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent не бирже ICE опускалась ниже отметки в 63 доллара за баррель — до 62,51 доллара, впервые с апреля 2021 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров на американский рынок из 183 стран. Размер тарифов варьиуется от 10 до 50%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».