В Кремле назвали чрезвычайно неспокойной ситуацию на рынке нефти

Он напомнил, что стоимость нефти является важным показателем для пополняемости российского бюджета.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная», — отметил официальный представитель Кремля.
Кроме того, ситуацию с ценами на «черное золото» Песков связал с решением США ввести пошлины в отношении большинства стран мира.
По данным на 10:30 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent не бирже ICE опускалась ниже отметки в 63 доллара за баррель — до 62,51 доллара, впервые с апреля 2021 года.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров на американский рынок из 183 стран. Размер тарифов варьиуется от 10 до 50%.
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