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Решетников: РФ рассчитывает на углубление кооперации с компаниями Китая

Министр экономического развития РФ отметил, что российское производство заинтересовано в локализации.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 7 апреля. /ТАСС/. РФ рассчитывает на увеличение локализации компаний из Китая в РФ и кооперацию для большей устойчивости экономик стран к внешним воздействиям, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

«Мы понимаем, что российское производство заинтересовано в локализации производства. Иными словами — в увеличении добавленной стоимости, которая создается на нашей территории. И в этом плане мы рассчитываем и ожидаем от китайских компаний, что будет происходить локализация, увеличение производства на территории России. Одновременно с этим мы готовы кооперироваться, понимая, что будем устойчивы к внешним воздействиям на нашу экономику, на китайскую экономику», — сказал Решетников.