Решетников: РФ рассчитывает на углубление кооперации с компаниями Китая

«Мы понимаем, что российское производство заинтересовано в локализации производства. Иными словами — в увеличении добавленной стоимости, которая создается на нашей территории. И в этом плане мы рассчитываем и ожидаем от китайских компаний, что будет происходить локализация, увеличение производства на территории России. Одновременно с этим мы готовы кооперироваться, понимая, что будем устойчивы к внешним воздействиям на нашу экономику, на китайскую экономику», — сказал Решетников.