Черный квадрат замкнулся. Что будет с мировыми финансовыми рынками

В свою очередь аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что начало торговой войны может скорректировать тренд на замедление инфляции в России. Причина: изменения обменного курса валют и повышение вероятности сохранения ставки на апрельском заседании, несмотря на весь позитив первого квартала. «Тем не менее сохранение ставки несет риски более ощутимого замедления роста ВВП по сравнению с консенсусом. Из-за подвижности ситуации пока рано фокусироваться на негативном сценарии. Ситуация может существенно поменяться по мере осознания потерь противоборствующих в торговой войне сторон». — добавили они.