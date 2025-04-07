Черный квадрат замкнулся. Что будет с мировыми финансовыми рынками

Обвал индексов крупнейших мировых площадок, от стран Азии вплоть до самих Соединенных Штатов, начался из-за риска глобальной рецессии. основная причина: анонсированные президентом США пошлины на импорт от 10% до 50%, в зависимости от стран.
В четверг, 3 апреля, на следующий день после ввода пошлин Трампом, американский индекс S&P 500 упал на 4,84% и составил 5396,52 пункта, японский Nikkei 225 упал на 2,77%, гонконгский Hang Seng — минус 1,52%, китайский CSI300 — 0,59%, немецкий DAX потерял 3%, британский FTSE100 — минус 1,55%, французский CAC40 упал на 3,3%.
В пятницу, 4 апреля, пессимизм инвесторам добавили ответные меры КНР: Пекин объявил о введении пошлин в размере 34% на импорт товаров из США. В ответ на это индекс S&P 500 упал на 5,97%, до 5074,08 пункта, Nikkei 225 потерял 2,75%, DAX показал минус 4,95%, FTSE100 минус 4,95%, CAC40 −4,26%. Цены на нефть также рухнули до трехлетних минимумов на опасениях снижения спроса на вохможной рецессии. В Китае и Гонконге биржи не работали из-за официального выходного — Дня поминовения усопших.
Выходные прошли в ожиданиях инвесторов реальных мер или хотя бы заявлений со стороны США о смягчении условий применения пошлин. Но ничего конкретного так и не прозвучало, более того, сам Трамп обрисовал ситуацию фразой «иногда приходится принимать лекарства».
Черный понедельник?
Утро новой торговой недели 7 апреля началось с широкомасштабного обвала по всем странам:
- азиатские фондовые рынки потеряли 7−13%,
- европейские показали минус 3−4%.
- на открытии рынков в США S&P 500 упал на 4,71%, до 4835,16 пункта,
- технологический NASDAQ Composite — на 5,15%,
- Dow Jones Industrial Average — на 4,44%.
Индекс широкого рынка за последние три дня рухнул более чем на 13%.
По мнению экспертов Bloomebrg, это худший трехдневный результат с марта 2020 года, когд аначалась пандемия коронавируса.
Фондовый рынок России также начал торговую неделю с падения: с 3 апреля индекс Московской биржи потерял 8%, последовательно проходя вниз отметки в 2900, 2800 и 2700 пунктов. По состоянию на 19:50 мск индекс Мосбиржи находится вблизи 2 730 пунктов.
Посмотрим на причины
По мнению многих экспертов, причины такого падения рынков — не только в объявлении нового витка пошлин Трампом. Ухудшения настоений инвесторов связаны в том числе и с тем, что урегулирование ситуации на Украине не реализовались в ожидаемые короткие сроки.
Еще одна причина падения рынков — обвал цен на нефть сорта Brent до минимумов за четыре последних года. На торгах в понедельник, 7 апреля, цена июньских фьючерсов юарреля Brent впервые с апреля 2021 года оказалась ниже $63, что заставило Goldman Sachs пересмотреть свой прогноз по цене Brent на год до $58, что на $4 ниже предыдущего прогноза.
Как отметил Кауфман Сергей, старший аналитик ФГ «ФИНАМ», с технической точки зрения Индекс МосБиржи вошел в зону перепроданности, на что указывает низкое значение Индекса относительно силы. «В случае отскока целями могут выступать уровни 2890 и 3000 пунктов. При этом в сценарии дальнейшего снижения поддержкой может выступить уровень 2600 пунктов». — прогнозирует он.
Что касается американского рынка, то, по мнению Сергея Кауфмана, участники рынка застигнуты в расплох и масштабом пошлин, которые ввели США, и жесткой риторикой крупнейших торговых партнеров Штатов, большинство из которых планирует ввести ответные меры или уже ввели, как Китай.
«Тем не менее, российские акции сейчас очень дешевы, а зарубежные инвесторы, ожидая урегулирования конфликта геополитического конфликта, к ним присматриваются», — отмечает Артем Серпионов, заместитель генерального директора «АВИ Кэпитал».
Российская инфляция
В свою очередь аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что начало торговой войны может скорректировать тренд на замедление инфляции в России. Причина: изменения обменного курса валют и повышение вероятности сохранения ставки на апрельском заседании, несмотря на весь позитив первого квартала. «Тем не менее сохранение ставки несет риски более ощутимого замедления роста ВВП по сравнению с консенсусом. Из-за подвижности ситуации пока рано фокусироваться на негативном сценарии. Ситуация может существенно поменяться по мере осознания потерь противоборствующих в торговой войне сторон». — добавили они.
Инфляция в марте замедляется. Оперативная оценка инфляции в марте оказалась чуть выше наших ожиданий недельной давности — 0,55 против ожидаемых 0,5%. Наша оценка сезонно сглаженной аннуализированной инфляции составляет около 7% SAAR — ниже, чем в феврале. Динамика инфляции по-прежнему складываться ниже прогнозов ЦБ.
Артем Серпионов, заместитель генерального директора «АВИ Кэпитал» в свою очередь прогнозирует, что кризис пошлин может быть разрешен в этом году путем заключенния торговых соглашений азиатских стран и США. «Мы считаем, что на уровне около 2550 пунктов российские акции можно уже начинать покупать на длительный срок. И здесь традиционно интересны дивидендные акции», — добавляет эксперт.
Он добавил, что поскольку Азия является локомотивом роста мировой экономики, замедление роста, а может быть, и полноценный экономический кризис в этих странах, способны вызвать проблемы в мировой экономике в целом. В пример он привел Австралию, которая сильно зависит от Китая.
«Юго-Восточная Азия и Африка тоже. То есть фактором страха стали не столько сами пошлины, сколько опасения их последствий для Азии», — рассуждает Артем Серпионов.
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