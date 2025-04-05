Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам на 5 апреля

Таким образом, на сроках 4 и 5 месяцев ставки выросли с 20% до 21% годовых, тогда как на срок 6 месяцев ставка снизилась с 21% до 20% годовых. Повышенные ставки доступны только на «новые деньги», то есть те средства, как минимум половина которых отсутствовала на вкладах и накопительных счетах банка в течение предыдущих двух месяцев. На прочих сроках и условиях ставки остались без изменений.