Как изменились ставки по вкладам и накопительным счетам на 5 апреля

Сбербанк
С 3 апреля Сбербанк внес изменения в ставки по вкладам «Лучший %» и «СберВклад». Согласно обновленным тарифам, доступным на сайте банка, максимальная ставка по вкладу «Лучший %» сохранилась на уровне 21% годовых, для клиентов «СберПремьер» — 21,25%.
Однако условия начисления изменились: теперь эти процентные ставки применяются на сроки 4 и 5 месяцев, в то время как ранее они действовали на 5 и 6 месяцев.
Таким образом, на сроках 4 и 5 месяцев ставки выросли с 20% до 21% годовых, тогда как на срок 6 месяцев ставка снизилась с 21% до 20% годовых. Повышенные ставки доступны только на «новые деньги», то есть те средства, как минимум половина которых отсутствовала на вкладах и накопительных счетах банка в течение предыдущих двух месяцев. На прочих сроках и условиях ставки остались без изменений.
В линейке «СберВклад» максимальная ставка аналогично установлена на сроки 4 и 5 месяцев и составляет 21% годовых для массовых клиентов и 21,25% для «СберПремьер» при сумме вложений не менее 1 млн рублей. В отличие от вклада «Лучший %», «СберВклад» можно открыть как на старые, так и на новые деньги, а также пополнять.
Дополнительные надбавки для клиентов Сбербанка предусмотрены за подключение подписки «СберПрайм» (+1 п.п.), хранение на накопительных счетах от 100 тыс. рублей (+1 п.п.), получение зарплаты или пенсии на карту банка, а также за траты от 30 тыс. рублей в месяц (+1 п.п.). Без учета надбавок максимальная ставка составляет 18% годовых для сроков 4 и 5 месяцев с выплатой процентов в конце срока.
Сбербанк также анонсировал изменения в начислении надбавок к базовой ставке по накопительному счету. С 5 мая для получения надбавки в 4 п.п. по итогам апреля потребуется совершить траты от 50 тыс. рублей по картам банка. За покупки на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей начисляется надбавка в размере 2 п.п. Ранее за траты от 30 тыс. рублей действовала единая надбавка в 4 п.п.
Прочие надбавки остались без изменений: 2 п.п. за траты от 5 тыс. рублей в онлайн-магазинах «Мегамаркет», «КупиВип», «Самокат», а также за подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+».
Максимальная ставка по накопительному счету для текущих клиентов остается на уровне 18% годовых, однако для получения полной надбавки теперь необходимо тратить от 50 тыс. рублей ежемесячно, а не от 30 тыс. рублей, как было ранее.
Для новых клиентов максимальная ставка по накопительному счету не изменилась — до 22% годовых в первые три месяца (10% с четвертого месяца). Однако льготные условия не действуют при повторном открытии счета. Проценты по счетам в Сбербанке начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.
ВТБ
ВТБ также пересмотрел ставки по накопительным счетам. С 1 апреля банк ввел изменения по накопительному продукту «ВТБ-Счет». Надбавка к базовой ставке за подписку «ВТБ Плюс» увеличилась с 1 п.п. до 2 п.п. Однако теперь ее нельзя суммировать с надбавками за статус зарплатного или пенсионного клиента, а также за ежемесячное автопополнение счета через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 9 тыс. рублей.
Прочие надбавки остались без изменений: клиенты могут дополнительно получить 2 п.п. за автопополнение карты от 9 тыс. рублей либо за получение зарплаты или пенсии, а также 3 п.п. или 4 п.п. за расходы по карте от 10 тыс. рублей или 50 тыс. рублей соответственно.
Максимальная ставка по счету для текущих клиентов при начислении процентов на минимальный ежемесячный остаток сохраняется на уровне 17% годовых. Для новых клиентов ставка также осталась неизменной: 23% годовых в первые три месяца, начиная с четвертого месяца — базовая ставка 11% годовых.
При начислении процентов на ежедневный остаток максимальная ставка с учетом всех надбавок составляет 16% годовых. Для новых клиентов ставка аналогична — 21% годовых первые три месяца, затем базовые 10% годовых.
Новыми клиентами в ВТБ считаются те, у кого общий баланс по накопительным счетам и вкладам в банке за последние 180 дней составлял менее 1 тыс. рублей. Промо-ставки распространяются на остаток до 1 млн рублей; на сумму сверх 1 млн рублей применяются базовые ставки.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».