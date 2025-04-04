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Уровень безработицы в США неожиданно вырос до полугодовых максимумов

Безработица в США в марте увеличилась до максимальных с ноября минувшего года 4,2% с февральских 4,1%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 228 тысяч. Все данные превысили прогнозы, пишет Министерство труда США.

Источник: Market Power

Однако эксперты отмечают, что отчет опубликован на фоне неопределенности из-за новых пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом. Поэтому рынки отреагировали на публикацию отчета сдержанно. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average остались в минусе на 900 пунктов. Доходность казначейских облигаций продолжила снижение.

Для фондового рынка США рост безработицы — это позитив в среднесрочной перспективе, потому что намекает на грядущее понижение ставки ФРС. Именно низкая безработица — один из главных проинфляционных факторов: когда показатель на минимуме, на рынке труда — дефицит рабочей силы. Работодателям приходится повышать оплату труда. У людей появляется больше денег, которые они готовы тратить — и это фактор разгона цен и повышения инфляции.