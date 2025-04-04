Уровень безработицы в США неожиданно вырос до полугодовых максимумов

Для фондового рынка США рост безработицы — это позитив в среднесрочной перспективе, потому что намекает на грядущее понижение ставки ФРС. Именно низкая безработица — один из главных проинфляционных факторов: когда показатель на минимуме, на рынке труда — дефицит рабочей силы. Работодателям приходится повышать оплату труда. У людей появляется больше денег, которые они готовы тратить — и это фактор разгона цен и повышения инфляции.