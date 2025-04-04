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Стоимость нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась ниже 66 долларов за баррель. Данные торгов опубликованы на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 14:11 по московскому времени, цена барреля нефти Brent составляла 65,6 доллара.

В последний раз нефть этой марки торговалась на уровне ниже 66 долларов за баррель почти 3,5 года назад — 2 декабря 2021 года.

Ранее в этот день цена нефти Brent опускалась ниже 68 долларов за баррель. Причиной снижения стали пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Падение фьючерсов ускорилось после того, как Китай ввел ответные пошлины в размере 34% на весь импорт из США. Ограничения, как сообщала комиссия Госсовет КНР, вступят в силу 10 апреля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».