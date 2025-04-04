Стоимость нефти Brent упала ниже 66 долларов за баррель

Так, по данным на 14:11 по московскому времени, цена барреля нефти Brent составляла 65,6 доллара.
В последний раз нефть этой марки торговалась на уровне ниже 66 долларов за баррель почти 3,5 года назад — 2 декабря 2021 года.
Ранее в этот день цена нефти Brent опускалась ниже 68 долларов за баррель. Причиной снижения стали пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
Падение фьючерсов ускорилось после того, как Китай ввел ответные пошлины в размере 34% на весь импорт из США. Ограничения, как сообщала комиссия Госсовет КНР, вступят в силу 10 апреля.
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