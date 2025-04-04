Тарифы Трампа продолжают давить на мировые рынки

Между тем торговый дефицит США понемногу сокращается, хотя и остается близким к рекордно высокому уровню. В феврале он снизился до $122,7 млрд с исторического максимума в $130,7 млрд в январе и по сравнению с прогнозами дефицита в $123,5 млрд. Импорт товаров и услуг в США снизился (м/м) на $0,2 млрд до $401,1 млрд, в то время как экспорт вырос на $8,0 млрд, достигнув рекордного максимума в $278,5 млрд, поскольку предприятия и потребители во всем мире готовились к заранее объявленной эскалации торговой войны.