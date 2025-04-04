Тарифы Трампа продолжают давить на мировые рынки

В пятницу, 4 апреля, мировые рынки сохраняют негативную динамику после того, как накануне испытали шок от объявленного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса для безопасности страны и введения базового тарифа в 10% на весь импорт, который должен вступить в силу 5 апреля. Тарифы были введены для 185 стран и территорий, при этом около 60 стран получили еще более высокие пошлины. Некоторые крупнейшие торговые партнеры уже пообещали ответные меры, что может вызвать еще большую эскалацию торговой войны и оказать сильное инфляционное давление.
В то же время Дональд Трамп позднее заявил журналистам на борту своего самолета, что.
США открыты к переговорам по пошлинам, если другие страны предложат что-то феноменальное. «Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров», — сказал он. Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, Белый дом заявил, что сталь, алюминий и длинный список других металлов не будут подлежать «взаимным» пошлинам. Таким образом получается, что к ранее введенным пошлинам на металлы не будут прибавляться еще и страновые «взаимные» пошлины.
В прошедший четверг американские акции столкнулись с самым резким падением за последние два года. Индекс DJIA снизился на 3,98%, S&P 500 упал на 4,84%, а Nasdaq рухнул на 5,97%. В авангарде падения оказались компании с глобальными цепочками поставок и сильной зависимостью от импорта, включая почти весь технологический сектор, поскольку инвесторы опасаются введения от торговых партнеров США ответных мер на «взаимные» тарифы.
В списке лидеров падения индекса S&P 500 акции Dell (-18,99%), Western Digital (-18,26%), Zebra (-17,06%), Microchip (-16,80%), Seagate (-16,36%), Micron (-16,09%), Monolithic Power Systems (-15,57%). Акции AMD упали на 8,90%. Акции NVIDIA снизились на 7,81%. Акции Apple опустились на 9,25%.
Положительную динамику в составе S&P 500 сохранили только 28 бумаг. Наиболее сильно выросли акции Lamb Weston Holdings (+10,01%), Molina Healthcare (+7,53%), Centene (+5,86%), Elevance Health (+5,44%), SBA Communications (+5,26%) и Kroger (+5,16%).
Между тем торговый дефицит США понемногу сокращается, хотя и остается близким к рекордно высокому уровню. В феврале он снизился до $122,7 млрд с исторического максимума в $130,7 млрд в январе и по сравнению с прогнозами дефицита в $123,5 млрд. Импорт товаров и услуг в США снизился (м/м) на $0,2 млрд до $401,1 млрд, в то время как экспорт вырос на $8,0 млрд, достигнув рекордного максимума в $278,5 млрд, поскольку предприятия и потребители во всем мире готовились к заранее объявленной эскалации торговой войны.
Индекс деловой активности в секторе услуг ISM в марте резко упал до 50,8 года с 53,5 в феврале, что значительно ниже прогнозов в 53,0. Показатель указал на самый слабый рост в секторе услуг с июня прошлого года.
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 10,8 б.п. до уровня 3,947%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне теряет 2,30%, опустившись до $68,50 за баррель. Золото снижается на 0,27% до $3113,40 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона продолжилась отрицательная динамика. Австралийский ASX упал на 2,44%. Индийский BSE Sensex теряет около 1%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,86%. Японский Nikkei 225 снизился на 2,80%. В Китае и Гонконге отмечают Цинмин — день поминовения усопших, и биржи сегодня не работают.
Европейские индексы в начале торгов тоже продолжили падение, так как, по некоторым оценкам, пошлины США могут затронуть до 70% экспорта ЕС на общую сумму около €380 млрд. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1,6%.
В аутсайдерах оказался европейский банковский сектор, среди лидеров снижения в начале дня отличаются испанский Banco de Sabadell (-9,6%), германский Deutsche Bank (-8,1%), ирландская банковская группа AIB (-7,4%) и датский Danske Bank (-7,0%). В лидерах роста — акции германских компаний Adler (+6,8%) и Close Brothers (+5,1%), шведских Fastighets AB Balder (+4,2%) и AAK (+3,2%), французских L'Oreal (+3,2%) и SES (+2,9%).
Заказы на промышленные товары в Германии в феврале 2025 г. остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав рыночных прогнозов роста на 3,5%. В то же время в январе, согласно пересмотренным данным, показатель упал на 5,5%, а не на 7%, как было объявлено ранее. В годовом сопоставлении объем заказов германских промпредприятий в феврале снизился на 0,2%.
В эту пятницу рынки будут ждать отчета по занятости в США в марте 2025 г.: выйдут данные по средней почасовой заработной плате, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, доле экономически активного населения и уровню безработицы. Позднее выступят глава Федрезерва Джером Пауэлл, его заместитель по надзору Майкл С. Барр и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Компания Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.
Российский рынок в пятницу пытается сократить потери. По состоянию на 11:30 мск индексы МосБиржи и РТС повышаются на 0,9% к официальному закрытию вчерашней основной сессии. Тем не менее в плюсе торгуются лишь менее трети акций в составе индексов, в том числе привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,7%), а также акции «ФосАгро» (+0,7%), ЮГК (+0,4%), МТС (+0,4%) и «Совкомбанка» (+0,4%). Наиболее негативная динамика в начале торгов у акций «Аэрофлота» (-2,4%), «Совкомфлота» (-1,6%), МКБ (-1,6%), «Мечела» обыкн. (-1,5%), «Газпрома» (-1,2%) и НЛМК (-1,1%).
В течение дня «Московская Биржа» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г. В ожидании акции торговой площадки снижаются на 0,6%.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи пытается прервать серию снижений, которая длилась в течение 11 дней подряд. При этом пока сохраняется возможность отскока до 3100 пунктов, поскольку RSI опустился в зону перепроданности. Однако, если индексу не удастся вернуться и закрепиться выше отметки 2900, существует серьезный риск продолжения нисходящего тренда.
S&P 500
Индекс S&P 500 проскочил отметку 5500 пунктов, остановившись только чуть ниже 5400 пунктов. Следующую поддержку индекс может встретить в районе 5100. Уровень сопротивления теперь находится около 5500. Между тем RSI уже приближается к зоне перепроданности.
STOXX Europe 600
Падение индекса STOXX 600 отменило почти весь рост 2025 г., и он вернулся в середину диапазона, где консолидировался почти весь прошлый год. Теперь индекс может встретить поддержку около 510 пунктов, в то время как ближайшее сопротивление расположено в районе 525 пунктов.
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