Социологи объяснили, чем «нормальная жизнь» для россиян отличается от «жить можно»

По данным Росстата за четвертый квартал 2024 года, 10% самых богатых россиян получают 31% от общего объема денежных доходов населения, при этом их среднедушевой доход составляет ₽240,5 тыс. в месяц. В то же время, 10% самых бедных граждан распоряжаются лишь 1,9% общего дохода, а их среднедушевой доход равен ₽14,5 тыс. в месяц. Доля россиян, испытывающих трудности со сведением концов с концами, снизилась с 9,3% в 2022 году до 5,8% в 2024 году, а уровень бедности достиг минимума в истории современной России, составив 7,2%.