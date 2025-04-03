Социологи объяснили, чем «нормальная жизнь» для россиян отличается от «жить можно»

Исследование было основано на опросах, в которых респонденты описывали доступность различных товаров и услуг (питание, одежда, жилье, медицина и другие) для разных групп населения. Переход между стандартами потребления определяется изменением доходов. При этом, как отмечают авторы исследования, респонденты задают довольно высокую планку стандарту «норма» и довольно примитивно описывают стандарт «жить можно».
Согласно исследованию, стандарт «комфорт» предполагает возможность приобретения качественных продуктов, деликатесов в премиальных супермаркетах, дорогой одежды и современной техники без предварительных накоплений, а также наличие нескольких квартир или загородных домов.
Стандарт «норма» характеризуется достаточным потреблением без излишеств, приобретением товаров в среднем ценовом сегменте, возможностью оформления рассрочки или кредита без отказа от отдыха и развлечений, наличием собственного жилья и дачи (возможно, в ипотеку), а также автомобиля среднего класса.
Стандарты «жить можно» и «очень тяжело» характеризуются ограниченным рационом питания с преобладанием круп, картофеля и полуфабрикатов. Одежда и обувь приобретаются на рынках и в секонд-хендах, а бытовая техника является устаревшей. В стандарте «очень тяжело» люди полагаются на помощь благотворительных организаций и порой питаются просроченными продуктами. Маркерами снижения уровня жизни являются ограничение свободы передвижения, проблемы с получением качественной медицинской помощи, невозможность обеспечить детям хорошее образование, а также закредитованность и скудное питание.
По данным Росстата за четвертый квартал 2024 года, 10% самых богатых россиян получают 31% от общего объема денежных доходов населения, при этом их среднедушевой доход составляет ₽240,5 тыс. в месяц. В то же время, 10% самых бедных граждан распоряжаются лишь 1,9% общего дохода, а их среднедушевой доход равен ₽14,5 тыс. в месяц. Доля россиян, испытывающих трудности со сведением концов с концами, снизилась с 9,3% в 2022 году до 5,8% в 2024 году, а уровень бедности достиг минимума в истории современной России, составив 7,2%.