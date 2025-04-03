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Колокол отложен. Когда цены на нефть ощутят действие апрельских пошлин Трампа

После объявления Дональдом Трампом новых «ковровых» пошлин до 50% цены на нефть показали резкие снижение. Это связано с опасением снижения спроса на сырье из-за изменений в глобальной торговле, связанное с пошлинами. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», специально для Финансов Mail оценила, когда сырье почувствует влияние мер президента США в полной мере.

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Новости о новых пошлинах США в отношении десятков стран в целом несут негатив рынку нефти, подчеркнула эксперт. «Это может вылиться в рост инфляции, замедление мирового спроса и, уже как следствие, к снижению деловой активности и спроса на энергоресурсы», — перечислила она причины.

Однако, во-первых, эти последствия проявятся не завтра, а в более отдаленной перспективе.

Поэтому в текущем моменте какое-то давление на котировки фьючерсов возможно, но полномасштабного снижения ждать, наверное, пока не стоит, считает Людмила Рокотянская.

Во-вторых, важно учитывать некоторые особенности нового указа Трампа.

От пошлин освобождены нефть и нефтепродукты, что должно снизить прогнозируемый инфляционный эффект от пошлин.

Людмила Рокотянская

А также важно понимать, что многие страны могут предпринять усилия для снятия пошлин — например, начать покупать больше американского СПГ или американских нефтепродуктов, или пойти на какие-то иные шаги для улучшения торговых отношений с США.

«В таком случае пошлины могут выступить лишь временным пугалом и не успеют нанести значительного урона темпам роста мировой экономики», — прогнозирует Людмила Рокотянская.

Если говорить о технической картине во фьючерсах на Brent, то сейчас котировки подошли к зоне потенциальной поддержки на $72,2. Ее пробой может усилить коррекционные настроения. Глобальная картина в нефти остается нисходящей, резюмирует аналитик.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.