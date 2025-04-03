Колокол отложен. Когда цены на нефть ощутят действие апрельских пошлин Трампа

После объявления Дональдом Трампом новых «ковровых» пошлин до 50% цены на нефть показали резкие снижение. Это связано с опасением снижения спроса на сырье из-за изменений в глобальной торговле, связанное с пошлинами. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», специально для Финансов Mail оценила, когда сырье почувствует влияние мер президента США в полной мере.