Колокол отложен. Когда цены на нефть ощутят действие апрельских пошлин Трампа

Новости о новых пошлинах США в отношении десятков стран в целом несут негатив рынку нефти, подчеркнула эксперт. «Это может вылиться в рост инфляции, замедление мирового спроса и, уже как следствие, к снижению деловой активности и спроса на энергоресурсы», — перечислила она причины.
Однако, во-первых, эти последствия проявятся не завтра, а в более отдаленной перспективе.
Поэтому в текущем моменте какое-то давление на котировки фьючерсов возможно, но полномасштабного снижения ждать, наверное, пока не стоит, считает Людмила Рокотянская.
Во-вторых, важно учитывать некоторые особенности нового указа Трампа.
От пошлин освобождены нефть и нефтепродукты, что должно снизить прогнозируемый инфляционный эффект от пошлин.
А также важно понимать, что многие страны могут предпринять усилия для снятия пошлин — например, начать покупать больше американского СПГ или американских нефтепродуктов, или пойти на какие-то иные шаги для улучшения торговых отношений с США.
«В таком случае пошлины могут выступить лишь временным пугалом и не успеют нанести значительного урона темпам роста мировой экономики», — прогнозирует Людмила Рокотянская.
Если говорить о технической картине во фьючерсах на Brent, то сейчас котировки подошли к зоне потенциальной поддержки на $72,2. Ее пробой может усилить коррекционные настроения. Глобальная картина в нефти остается нисходящей, резюмирует аналитик.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.