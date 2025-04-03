Мировые рынки падают в ожидании эскалации глобальной торговой войны

В четверг, 3 апреля, на мировых рынках преобладают весьма пессимистичные настроения. Существенное давление на цены рисковых активов оказывает объявленный накануне Дональдом Трампом масштабный пакет импортных пошлин, которые оказались даже более суровыми, чем опасались. Так, с 5 апреля начнет действовать базовый 10-процентный тариф на все ввозимые в США товары, а с 9 апреля вступят в силу «зеркальные» тарифы против стран, облагающих пошлинами американскую продукцию. В итоге для ряда государств общий размер пошлин превысит 50%. В частности, для товаров из КНР пошлины составят 54%, что лишь немного ниже 60-процентного тарифа, который Трамп грозил ввести против Поднебесной во время своей предвыборной кампании. Хотя в американской администрации призывают другие страны смириться и воздержаться от ответных шагов, поскольку от этого им станет только хуже, Европа, Китай и Южная Корея уже заявили о скором принятии соответствующих контрмер. Как результат, эксперты опасаются эскалации глобальной торговой войны, которая может нанести сильный удар по мировой и американской экономике. Отметим, что на таком фоне так называемый «индекс страха» VIX резко подскочил, при этом доходности госбондов ведущих стран заметно снижаются, а котировки золота находятся вблизи недавно установленного исторического максимума, что говорит о повышенном спросе на «защитные» активы.