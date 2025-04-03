Мировые рынки падают в ожидании эскалации глобальной торговой войны

В четверг, 3 апреля, на мировых рынках преобладают весьма пессимистичные настроения. Существенное давление на цены рисковых активов оказывает объявленный накануне Дональдом Трампом масштабный пакет импортных пошлин, которые оказались даже более суровыми, чем опасались. Так, с 5 апреля начнет действовать базовый 10-процентный тариф на все ввозимые в США товары, а с 9 апреля вступят в силу «зеркальные» тарифы против стран, облагающих пошлинами американскую продукцию. В итоге для ряда государств общий размер пошлин превысит 50%. В частности, для товаров из КНР пошлины составят 54%, что лишь немного ниже 60-процентного тарифа, который Трамп грозил ввести против Поднебесной во время своей предвыборной кампании. Хотя в американской администрации призывают другие страны смириться и воздержаться от ответных шагов, поскольку от этого им станет только хуже, Европа, Китай и Южная Корея уже заявили о скором принятии соответствующих контрмер. Как результат, эксперты опасаются эскалации глобальной торговой войны, которая может нанести сильный удар по мировой и американской экономике. Отметим, что на таком фоне так называемый «индекс страха» VIX резко подскочил, при этом доходности госбондов ведущих стран заметно снижаются, а котировки золота находятся вблизи недавно установленного исторического максимума, что говорит о повышенном спросе на «защитные» активы.
Основные фондовые индексы США в среду повысились на 0,6−0,9%, однако сегодня фьючерсы на них торгуются в большом минусе. На биржах Азии преобладают продажи, при этом инвесторы в большой степени проигнорировали позитивные статданные по экономике КНР. Так, рассчитываемый Caixin индекс деловой активности PMI в сфере услуг Поднебесной в марте вырос до 51,9 пункта, максимума за 3 месяца, с 51,4 пункта месяцем ранее. Со значительного снижения началась торговая сессия в Европе. В течение дня инвесторы будут ждать публикации еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США, а также мартовского индекса активности в сфере услуг Штатов от ISM.
По состоянию на 12:10 мск индексы МосБиржи и РТС увеличились на 0,86%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 просел на 1,31%. Китайский CSI 300 понизился на 0,59%, гонконгский Hang Seng — на 1,77%. Фьючерс на S&P 500 упал на 3%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 5 б.п. до 4,08%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 3% до $72,7 за баррель.
На торгах в США в среду капитализация производителя электромобилей Rivian просела на 6% на новости о том, что поставки компании в I квартале упали на 36% (г/г) до 8,64 тыс. машин, при прогнозе на уровне 9 тыс. Стоимость акций разработчика «облачного» программного обеспечения nCino рухнула на 19,7% в связи с тем, что компания отчиталась значительно слабее ожиданий по прибыли в IV финквартале с окончанием в январе, а также дала слабый прогноз на текущий финквартал. В то же время бумаги дисконтного брокера Charles Schwab подорожали на 1,2% после того, как аналитики Citi улучшили рекомендацию для них до «Покупать» с «Нейтрально» и подняли целевую цену до $102 с $82. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 0,3%.
На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции производителя трикотажных изделий Shenzhou International (-14,2%), производителя электроинструментов Techtronic Industries (-12,4%), производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic (-8,7%), производителя бытовой электроники Haier Smart Home (-8%).
Российские фондовые индикаторы укрепляются в четверг, при этом Индекс МосБиржи пытается прервать серию из 10-дневных снижений подряд. Между тем обстановка на рынке остается достаточно напряженной. Так, процесс урегулирования украинского конфликта, судя по всему, застопорился, при этом американская сторона грозит новыми жесткими ограничениями против российского сырьевого экспорта, если посчитает, что РФ будет затягивать заключение мира с Украиной. Тем временем вышедшие вчера вечером не самые благоприятные недельные данные по инфляции в стране позволяют рассчитывать в лучшем случае лишь на определенное смягчение сигнала по ДКП на заседании Банка России в конце этого месяца. В связи с этим отечественные инвесторы, по всей видимости, пока лишь частично закрывают короткие позиции и предпочитают воздерживаться от активных покупок заметно подешевевших за последние недели акций. Внешний фон для российского рынка сегодня негативный. На зарубежных фондовых площадках преобладают распродажи на опасениях по поводу торговых войн, в заметном минусе находятся цены на нефть и основные промышленные металлы.
В лидерах роста к середине дня находились бумаги «Новатэка» (+1,6%), МКБ (+1,6%), «Транснефти» (ап +1,3%), АФК «Система» (+1,2%), Fix Price (+1%), Ozon (+0,9%). В минусе между тем торговались акции «Татнефти» (ао −2%, ап −0,9%), «Полюса» (-1,6%), «Лукойла» (-1,1%), МТС (-0,8%).
«Группа Астра» отчиталась о росте выручки по МСФО в 2024 г. на 80% до 17,2 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA поднялся на 69% до 7 млрд руб., чистая прибыль — на 66% до 6 млрд руб. Компания также сообщила, что планирует удвоить прибыль по итогам 2026 г. относительно 2024 г. и для достижения этой цели запустила новую программу мотивации сотрудников. Акции «Группы Астра» подорожали на 0,6%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе продолжительной коррекции приблизился к уровню 2890 пунктов, где была найдена поддержка. Индекс по-прежнему выглядит заметно перепроданным, так что можно рассчитывать на формирование отскока с ближайшей целью на отметке 3050 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 находится вблизи уровня сопротивления 5670 пунктов, а также верхней границы локального нисходящего канала. Ожидаем формирования снижения, ближайшей целью которой может выступить поддержка 5400 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 в ходе продолжительного снижения опустился к уровню 529 пунктов, где пытается найти поддержку. Индекс выглядит локально перепроданным, ожидаем формирования отскока с первой целью на отметке 540 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 пробил нижнюю границу локального восходящего канала, а также 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 3700 пунктов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.