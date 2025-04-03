Чистая прибыль Азбуки вкуса в 2024 году увеличилась в 4,5 раза

В начале 2025 года в структуре акционеров компании произошли изменения, в результате которых Городской супермаркет сократил свою долю владения до 0.00039% собственного капитала. Компания не предоставила комментариев относительно этих изменений, и данные в ЕГРЮЛ были скрыты. В феврале 2025 года СМИ сообщали, что Севергрупп Алексея Мордашова ведет переговоры о приобретении всего бизнеса.