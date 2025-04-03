Чистая прибыль Азбуки вкуса в 2024 году увеличилась в 4,5 раза

Согласно отчету, валовая прибыль ритейлера возросла на 28,4%, составив ₽47,8 млрд. Коммерческие расходы увеличились на 19,7% до ₽36,4 млрд. Чистая прибыль юридического лица достигла ₽3,63 млрд, что в 4,5 раза больше показателя предыдущего года.
В 2024 году Городской супермаркет, основным владельцем которого являлась кипрская компания Demanor Investments Limited, было включено в перечень экономически значимых организаций. В апреле того же года корпоративные права кипрской компании были приостановлены. В июне операционная компания ритейлера стала владельцем 99% своего капитала.
В начале 2025 года в структуре акционеров компании произошли изменения, в результате которых Городской супермаркет сократил свою долю владения до 0.00039% собственного капитала. Компания не предоставила комментариев относительно этих изменений, и данные в ЕГРЮЛ были скрыты. В феврале 2025 года СМИ сообщали, что Севергрупп Алексея Мордашова ведет переговоры о приобретении всего бизнеса.
Подробнее о бизнесе компании, ее конкурентных преимуществах и рисках мы рассказали здесь.