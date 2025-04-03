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Цены на нефть Brent опустились ниже 72 долларов за баррель

Стоимость июньский фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 14:06 по московскому времени, цена барреля Brent составлял 71,58 доллара. В последний раз нефть этой марки торговалась на таком уровне 24 марта.

Цены на нефть марки WTI также продемонстрировали снижение. На 14:08 мск стоимость майского фьючерса составляла 68,25 доллара за баррель.

В последний раз показатель опускался ниже отметки в 69 долларов 25 марта.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».