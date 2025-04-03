Axios: надвигается третья глобальная рецессия за 20 лет

Однако в реальных условиях этого никогда не произойдет, пишет Axios. Многие товары просто перестанут импортировать, что приведёт к дефициту и значительному росту цен. А если импорт в США резко сократится, это станет ключевым фактором, влияющим на мировую экономику, особенно для таких зависящих от экспорта стран, как Германия и Китай.