Axios: надвигается третья глобальная рецессия за 20 лет

Простая математика: по данным Axios, в 2024 году США импортировали товаров на 3,3 трлн долларов — это более 25 тыс долл на домохозяйство.
Если новые тарифы составят в среднем 29%, согласно Evercore, то американским импортерам придётся платить около 1 трлн долл в год в виде пошлин, или 7 300 долларов на домохозяйство.
Однако в реальных условиях этого никогда не произойдет, пишет Axios. Многие товары просто перестанут импортировать, что приведёт к дефициту и значительному росту цен. А если импорт в США резко сократится, это станет ключевым фактором, влияющим на мировую экономику, особенно для таких зависящих от экспорта стран, как Германия и Китай.
Частный случай: 54%-ная тариф на импорт из Китая будет особенно болезненным, считает издание.
Китай экспортирует множество высокотехнологичных товаров, таких как iPhone, но он также является двигателем, обеспечивающим доступными товарами миллионы семей с низким доходом.
Таким образом, один лишь китайский тариф может привести к значительному росту бедности, говорится в материале Axios.
Общая картина: за последние 75 лет или около того глобализация создала сложную сеть взаимозависимых экономик. Иными словами, «когда США чихают, заболевает пневмонией Латинская Америка».
То есть если из-за тарифов США основные торговые партнеры страны погрузятся в рецессию, это нанесет ущерб в первую очередь американскому экспорту, пишет Axios. В прошлом году экспорт составил 2,1 трлн долларов в сфере товаров и 1,1 трлн долларов в сфере услуг. И это еще до того, как другие страны начнут вводить ответные тарифы.
«Такая политика, если она сохранится, скорее всего, приведет экономику США и мировую экономику к рецессии в этом году», — написали аналитики JPMorgan в заметке в среду.
Между строк: мировые фондовые рынки резко упали после заявления Трампа, но не так сильно, как если бы они считали, что эти тарифы будут полностью введены и останутся в силе.
«Один из уроков первых нескольких месяцев президентства Трампа заключается в том, что нужно дать новостям немного устояться, прежде чем воспринимать их всерьез», — заявил в интервью Axios Мэтью Хоуган, директор по инвестициям в Bitwise Asset Management.