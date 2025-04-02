«Золотое яблоко» в 2024 году увеличило выручку на 66%

По данным аналитической компании «Нильсен», на рынке FMCG (товары повседневного спроса) категория средств по уходу за телом в 2024 году показала рост на 8,1% в денежном выражении, по уходу за волосами — на 8,6%. Таким образом, ретейлер показал более высокую динамику роста, чем рынок в целом. Как пояснили в «Золотом яблоке», компания стала самым крупным по выручке и быстрорастущим ретейлером на бьюти-рынке без учета маркетплейсов и дрогери, что также подтверждается открытыми данными о результатах за 2024 год из государственной информационной системы бухгалтерской отчетности.