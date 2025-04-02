«Золотое яблоко» в 2024 году увеличило выручку на 66%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» увеличил выручку на 2024 год на 66,3% по сравнению с предыдущим годом — до 155,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Динамика продаж ретейлера в прошлом году оказалась выше, чем темпы роста рынка в целом.
«По итогам 2024 года выручка компании в России составила 155,5 млрд рублей (без НДС) — на 66,3% больше, чем в 2023 году. В 2024 году компания продолжала стратегию развития онлайн-торговли, расширяла офлайн-присутствие и международную экспансию», — рассказали в компании. При этом рынок непродовольственных товаров РФ в прошлом году показал более низкую динамику.
По данным аналитической компании «Нильсен», на рынке FMCG (товары повседневного спроса) категория средств по уходу за телом в 2024 году показала рост на 8,1% в денежном выражении, по уходу за волосами — на 8,6%. Таким образом, ретейлер показал более высокую динамику роста, чем рынок в целом. Как пояснили в «Золотом яблоке», компания стала самым крупным по выручке и быстрорастущим ретейлером на бьюти-рынке без учета маркетплейсов и дрогери, что также подтверждается открытыми данными о результатах за 2024 год из государственной информационной системы бухгалтерской отчетности.
Одним из ключевых факторов роста продаж компании стало развитие направления электронной коммерции. Так, выручка от продаж через интернет-магазин «Золотого яблока» за прошлый год выросла вдвое, доля онлайн-канала в общем обороте составляет более 50%. В интернет-магазине к концу года было представлено порядка 4,5 тыс. брендов — за год их количество выросло на 15%. Российских брендов стало больше на 20%.
В 2024 году ретейлер открыл четыре новых магазина, в результате общая площадь магазинов «Золотого яблока» на конец года составила около 45 тыс. кв. м. Компания также начала открывать собственные пункты выдачи заказов: первые ПВЗ появились в Москве. В текущем году ретейлер планирует открыть еще несколько десятков таких пунктов.
В прошлом году «Золотое яблоко» также продолжало развитие на зарубежных рынках. Весной компания запустила омниканальные продажи в Катаре, зимой открыла интернет-магазин в ОАЭ. «В ближайшее время компания планирует открыть офлайн-магазин в Дубае и запустить бизнес в Саудовской Аравии, где станет первым омниканальным ретейлером из России», — указали в пресс-службе.