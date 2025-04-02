Стало известно, как часто россиянам отказывали в ипотеке из-за плохой кредитной истории

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе и феврале 2025 года доля отклоненных ипотечных заявок составила 55,4% и 56,2% соответственно. Это на 6,3% выше, чем в декабре 2024 года, когда показатель составлял 49,9%.
Аналитики провели опрос среди трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, сталкивались ли они с отказами банков в ипотеке в 2025 году и предпринимают ли меры для улучшения кредитной истории на фоне роста числа отклоненных заявок.
Согласно результатам исследования, 17% россиян столкнулись с отказом в выдаче ипотеки в последние месяцы. Основной причиной стало наличие неблагоприятной кредитной истории. При этом 39% участников опроса заявили, что таких проблем у них не возникало, и банки одобрили их заявки. Оставшиеся 44% решили пока воздержаться от подачи документов, рассчитывая на улучшение условий ипотечного кредитования, которое, по их мнению, может произойти ближе к концу 2025 года.
Исследование также выявило, что почти половина (46%) россиян, заинтересованных в ипотечных программах, осознанно следят за своим кредитным рейтингом и предпринимают шаги для его улучшения. Однако 54% респондентов признались, что ранее не уделяли должного внимания своей кредитной истории.
Этот промах, как считают эксперты, стал для многих неожиданной причиной отказов как в ипотеке, так и в других видах кредитования. Для сравнения, в 2024 году лишь треть потенциальных заемщиков (34%) учитывали состояние своей кредитной истории перед оформлением ипотеки.
Примечательно, что большинство россиян предпочитают решать проблемы с кредитным рейтингом самостоятельно. Так, 45% участников опроса заявили, что работают над исправлением своей ситуации: они закрывают задолженности или используют механизмы рефинансирования.
В то же время 38% признались, что пока не предпринимают никаких конкретных шагов и зачастую не понимают, как именно можно улучшить свой финансовый профиль. Еще 17% респондентов предпочитают доверять такие вопросы специализированным сервисам, где эксперты помогают разработать индивидуальный план по повышению кредитного рейтинга.
«Исследование подтверждает, что рост числа отказов по ипотеке становится серьезной проблемой для многих россиян. Несмотря на осознание значимости кредитной истории, более половины опрошенных до сих пор не уделяют ей должного внимания. Это подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности и информирования населения о способах улучшения кредитного рейтинга, особенно в условиях ужесточения банковских требований», — комментирует результаты опросы Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».