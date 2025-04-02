Стало известно, как часто россиянам отказывали в ипотеке из-за плохой кредитной истории

Согласно результатам исследования, 17% россиян столкнулись с отказом в выдаче ипотеки в последние месяцы. Основной причиной стало наличие неблагоприятной кредитной истории. При этом 39% участников опроса заявили, что таких проблем у них не возникало, и банки одобрили их заявки. Оставшиеся 44% решили пока воздержаться от подачи документов, рассчитывая на улучшение условий ипотечного кредитования, которое, по их мнению, может произойти ближе к концу 2025 года.