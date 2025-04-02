Раскрыты сроки начисления повышенных социальных пенсий

С 1 апреля социальная пенсия в России повысилась на 14,75 процента. Бессараб объяснила, что социальную пенсию по старости получают те граждане, которые либо не набрали необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов или трудовой стаж, либо вообще не работали. Она добавила, что получают эту выплату граждане на пять лет позже установленного возраста.