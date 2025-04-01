Власти задумались о маркировке смартфонов и планшетов из-за рубежа

На уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), куда входит и Россия, с сентября 2023 года действуют правила маркировки смартфонов, ноутбуков и планшетов. Эти правила включают в себя основные технические аспекты: перечень товаров, характеристики средства идентификации, а также перечень сведений о маркированном товаре, которыми обмениваются страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал Forbes директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, страны-члены ЕАЭС на национальном уровне устанавливают дату, детализированный порядок маркировки, а также определяют стоимость средств идентификации, независимо от того, какой это товар — иностранный или отечественный: «В соответствии со статьей 8 Соглашения о маркировке товары, ввезенные в качестве товаров для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, маркировке не подлежат». Если же товары зарубежного маркетплейса для последующей реализации потребителям будут ввозиться на таможенные (бондовые) склады, находящиеся на территории государства-члена, где в отношении таких товаров действует маркировка, то они должны быть промаркированы либо до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, либо после размещения на складе, но до выдачи этого товара покупателю, отметил Казарян.