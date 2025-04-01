Власти задумались о маркировке смартфонов и планшетов из-за рубежа

Экспериментальные методы
Минпромторг вместе с уполномоченными органами власти прорабатывает вопрос маркировки иностранных товаров, ввозимых через интернет-площадки, с учетом внесенных изменений в законодательство в сфере таможенного регулирования. Об этом говорится в ответе пресс-службы Минпромторга на вопрос Forbes о том, рассматривается ли в министерстве вопрос маркировки радиоэлектронной продукции, в частности, смартфонов, которые приобретаются на трансграничных интернет-площадках.
В пресс-службе Минфина заявили, что ведомство не принимает участия в этой работе, и переадресовали вопросы в Минпромторг. В Федеральной таможенной службе также предложили обратиться в Минпромторг, где не стали уточнять, какие именно «уполномоченные органы» участвуют в обсуждении вопроса маркировки иностранных товаров, ввозимых через интернет-площадки.
Эта идея рассматривается на фоне планов Минпромторга ввести с 1 декабря 2025 года обязательную маркировку ноутбуков, планшетов, смартфонов и телефонов, а также другой радиоэлектронной продукции. В сопроводительных материалах к проекту постановления правительства, которое вводит эти требования, Минпромторг отмечает распространение в России контрафактной и фальсифицированной радиоэлектронной продукции.
По данным министерства, в 2023 году нелегальный оборот радиоэлектронной продукции составил не менее 14% от общего объема рынка. «Доля подделок среди телефонов и смартфонов (именно контрафакт, а не серый импорт), по независимым оценкам, составила около 31% от всего объема рынка», — говорится в материалах Минпромторга. К подделкам министерство относит копии брендов (реплики) и устройства с недостоверной информацией о них. Также в последнее время под видом заводских восстановленных аппаратов начали продавать аппараты сомнительного происхождения и надежности, отмечает министерство.
В целом надежность устройств Минпромторг ставит под большой вопрос: по его данным, каждый месяц в России «взрывается около 10 смартфонов». Регулятор также обращает внимание на то, что в страну под видом отечественной «реестровой электроники» ввозятся китайские ноутбуки, смартфоны, планшеты и печатные платы. Доля поддельной продукции среди ноутбуков, по данным министерства, оценивается в диапазоне от 7% до 15%. Какова доля поддельных планшетов, в Минпромторге не уточнили.
Обязательная маркировка смартфонов и другой радиоэлектронной продукции ожидалась на рынке. Десятого июня 2024 года в России начался эксперимент по добровольной маркировке смартфонов, а также телефонов, ноутбуков, планшетов. Тест продлится до 30 апреля 2025 года. Оператором информационной системы в рамках эксперимента назначено ООО «Оператор-ЦРПТ». Согласно данным Rusprofile, его учредители скрыты. До 2022 года одним из них было ООО ЦРПТ, которое сейчас владеет товарным знаком системы маркировки «Честный знак».
Как рассказали Forbes в Минпромторге, в ходе эксперимента министерство и «Оператор-ЦРПТ» проанализировали особенности производства и оборота товаров, выработали «оптимальные подходы к нанесению средств идентификации на продукцию» и работе участников рынка в информационной системе маркировки. Была также создана рабочая группа, куда вошли крупнейшие производители и импортеры, представители оптово-розничного звена и отраслевые ассоциации — всего 35 участников оборота товаров и три ассоциации. «Тестирование по нанесению средств идентификации проведены в отношении более чем 1500 единиц продукции», — сообщили в Минпромторге.
При этом выяснилось, что эксперимент по добровольной маркировке не позволяет существенным образом повлиять на ситуацию на рынке в части радикального снижения доли незаконного оборота товаров, поскольку участвуют в нем «исключительно добросовестные участники оборота». Поэтому Минпромторг и разработал проект постановления правительства, предусматривающий поэтапное введение требований об обязательной маркировке смартфонов, телефонов, ноутбуков и планшетов и другой радиоэлектронной продукции. Обязательная маркировка радиоэлектронной продукции также обеспечит дополнительные налоговые поступления в размере 18,591 млрд рублей в течение шести лет с учетом индекса потребительских цен, прогнозирует Минпромторг.
Для дома, для семьи
Forbes попросил прокомментировать идею маркировки иностранных товаров, ввозимых через интернет-площадки, оператора системы «Честный знак». «Если человек живет в России и как частное лицо заказывает товар для личного пользования за рубежом (то есть товар находится в другой стране и будет отправлен в Россию доставкой), маркировка может отсутствовать, — рассказал Forbes представитель ЦРПТ. — Если же человек покупает товар за рубежом не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи в России, он должен его промаркировать в соответствии с требованиями российского законодательства, так как он собирается пустить его в коммерческий оборот. Это правило относится ко всем товарным группам, которые подлежат обязательной маркировке в России, независимо от места их производства».
Сам код маркировки наносится либо на этапе производства за рубежом, либо на таможне при ввозе в Россию, продолжает представитель ЦРПТ. По его словам, технические решения для маркировки ноутбуков, планшетов, смартфонов и телефонов разрабатываются в процессе текущего бесплатного эксперимента. «Затраты на маркировку иностранной продукции, ввозимой через интернет-площадки, не отличаются от затрат на маркировку товаров для внутреннего рынка, — сообщил представитель ЦРПТ. — Стоимость одного кода маркировки фиксированна — 50 копеек, а общие затраты зависят от объемов производства. Например, для малого бизнеса процесс можно организовать с минимальными вложениями — достаточно обычного принтера и сканера».
На уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), куда входит и Россия, с сентября 2023 года действуют правила маркировки смартфонов, ноутбуков и планшетов. Эти правила включают в себя основные технические аспекты: перечень товаров, характеристики средства идентификации, а также перечень сведений о маркированном товаре, которыми обмениваются страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал Forbes директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, страны-члены ЕАЭС на национальном уровне устанавливают дату, детализированный порядок маркировки, а также определяют стоимость средств идентификации, независимо от того, какой это товар — иностранный или отечественный: «В соответствии со статьей 8 Соглашения о маркировке товары, ввезенные в качестве товаров для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, маркировке не подлежат». Если же товары зарубежного маркетплейса для последующей реализации потребителям будут ввозиться на таможенные (бондовые) склады, находящиеся на территории государства-члена, где в отношении таких товаров действует маркировка, то они должны быть промаркированы либо до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, либо после размещения на складе, но до выдачи этого товара покупателю, отметил Казарян.
Изъявление готовности
Опрошенные Forbes маркетплейсы готовы начать маркировку смартфонов и другой радиоэлектроники. «Маркетплейсы несут ответственность за продажу немаркированной продукции. При этом нанесение самих кодов маркировки — это обязанность производителя или импортера, а не площадки, — говорит представитель “Яндекс Маркета”. — В случае введения обязательной маркировки ноутбуков, планшетов, смартфонов и телефонов мы примем необходимые меры для соблюдения нововведения».
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что торговая площадка Wildberries поддерживает инициативу по маркировке радиоэлектронной продукции. Процесс внедрения маркировки таких товаров не окажет существенного влияния на бизнес-процессы платформы, полагают там. «Таможенные процедуры, сопровождающие ввоз подлежащих маркировке товаров из-за рубежа, в целом уже отлажены на других товарных группах (например, обувь и товары легкой промышленности), поэтому внедрение процесса маркировки радиоэлектронной продукции, по нашему мнению, не приведет к существенному увеличению сроков доставки и прохождения таможенных процедур», — сообщили в Wildberries & Russ, добавив, что маркетплейс давно работает с маркировкой и передача сведений о маркированном товаре в «Честный знак» уже налажена. «Мы заранее предупреждаем продавцов об обязательной маркировке новых категорий товаров и регулярно проводим для них обучающие вебинары», — сообщили в компании.
Представитель «Почты России» отказался от комментариев. Представители Ozon, «AliExpress Россия», Joom не ответили на запросы Forbes.
На трансграничные продажи приходится около 3% рынка интернет-торговли (в мае прошлого года в Data Insight прогнозировали, что объем всех продаж на российском рынке e-commerce в 2024 году достигнет 10,2 трлн рублей, рост составит 30%), этот сегмент сильно упал, оценивает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, эксперимент по добровольной маркировке электроники не распространяется на трансграничные интернет-магазины. Он также уверен, что на этот сегмент не распространится и обязательная маркировка. «Какую ни делай маркировку, этот канал будет ее легально обходить. То есть тот, кто будет покупать в зарубежном магазине, ничего не будет нарушать, зарубежный магазин не будет ничего нарушать, он будет абсолютно законопослушен. Поэтому там маркировки не будет», — полагает Артем Соколов.
Продавцы электроники, входящие в АКИТ (объединяет более 70 компаний, включая «М. Видео», DNS, «Ситилинк», Ozon) по-разному оценивают идею введения обязательной маркировки смартфонов, ноутбуков и другой радиоэлектронной продукции, говорит Соколов: «Одни считают, что нужно скорее вводить, это поможет обелить рынок устройств. А другие говорят, что сейчас нет денег на внедрение системы, очень высокая ставка ЦБ, и вводить нужно, но попозже».
«Возникнет казус»
«При покупке товаров в интернет-магазине покупатель покупает товар для себя, а маркировка не распространяется на товары для личного пользования, — рассуждает партнер юридической фирмы “Тимофеев, Гусев и партнеры”, адвокат Владимир Чикин. — Если распространить маркировку на товары для личного пользования без исключения, возникнет казус». Товары, продаваемые через интернет-магазины, также поставляются для личного пользования, по заказу конкретного покупателя, рассуждает эксперт. В пределах норм физическое лицо может получить товары беспошлинно, а если стоимость товара выше норм — надо будет заплатить пошлину, напоминает Чикин (с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров в Россию составляет €200, при стоимости выше этой суммы взимается пошлина 15% от суммы превышения).
«И вдруг появляется требование о маркировке. Это означает, что все поставки таких смартфонов из-за рубежа для личного пользователя должны быть маркированы “Честным знаком”. Как это обеспечить физически — ума не приложу, это практически невозможно, — рассуждает эксперт. — У иностранных магазинов останется лишь одна опция — ввозить эти товары на таможенную территорию Таможенного союза заранее, помещать эти товары на таможенный склад, маркировать там их “Честным знаком”, а после выпускать товары в свободное обращение с уплатой причитающихся таможенных платежей».
По мнению Чикина, инициатива направлена на то, чтобы перекрыть канал доступа смартфонов и иной подобной техники в Россию через магазины интернет-торговли беспошлинно: «Но это повысит собираемость налогов, безусловно». Из потока товаров из иностранных интернет-магазинов будет трудно вычленить товары для личного пользования и товары для перепродажи в России, полагает Владимир Чикин. Введение маркировки на трансграничные покупки может привести к тому, что товары в Россию поставляться не будут, заключает эксперт.