Семейная ипотека на вторичку с 1 апреля: кому дадут кредит и на какое жилье

Кто и где может взять семейную ипотеку на вторичку?
В 2025 году взять семейную ипотеку на вторичное жилье по льготной ставке 6% годовых могут родители, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно, рассказывает директор консультационного центра «Дом.РФ», являющейся оператором программы, Михаил Ковалев.
Обратиться за кредитом можно в один из банков-участников программы, который включает 70 кредитных организаций. Среди них Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Росбанк и другие.
Ряд этих банков — в том числе банк «Дом.РФ» и ВТБ — начали принимать заявки на льготную ипотеку на вторичное жилье уже в конце марта.
В каком регионе можно купить квартиру по льготной программе на вторичку?
По этой программе можно приобрести квартиру в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет, и который не признан аварийным, отмечает Ковалев.
Купить жилье по программе можно не по всей России, а лишь в тех населенных пунктах страны, где на начало 2025 года велось строительство не более двух домов, то есть нового жилья очень мало.
В список таких городов включен 901 населенный пункт. В него не попадают города из столичных регионов (даже если в отдельных городах строится минимальное количество жилых домов), но вошли, например, такие города как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Ухта и другие.
Планируется, что этот перечень впоследствии будет обновляться. Текущий список актуален с 1 апреля по 30 июня 2025 года, акцентирует внимание эксперт по ипотечному кредитованию агентства «Инком-Недвижимость» Елена Санникова.
По мнению директора ипотечного центра агентства недвижимости «Миэль» Юлии Ибрагимовой, в настоящий момент под программу попадают примерно 80% российских городов.
Вместе с тем, руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов оценивает долю российских домохозяйств, реально подходящих под условия льготной программы, примерно в 4−5% от их общего числа в стране.
Каковы условия льготной ипотеки на вторичное жилье?
Условия по программе следующие:
- первоначальный взнос — от 20%;
- срок кредитования — до 30 лет;
- сумма — до 6 миллионов рублей.
Первоначальный взнос и максимальный срок кредитования устанавливаются банком, работающим по этой госпрограмме, поэтому они могут варьироваться, отмечают в пресс-службе банка ВТБ. К примеру, в ВТБ первоначальный взнос составляет 20,1%.
Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по семейной ипотеке не предусмотрено.
! Воспользоваться льготными условиями для покупки жилья на вторичном рынке можно только один раз.
«Есть еще одно ограничение: квартира не может быть приобретена у взаимозависимых лиц, в том числе к ним относятся супруги, родители, дети, братья и сестры», — добавляет Ибрагимова.
Определение «взаимозависимые лица» дается в статье 105.1 Налогового кодекса РФ.
Можно ли использовать в качестве первоначального взноса маткапитал?
Да, это возможно. Средства материнского капитала можно использовать для формирования первого взноса или погашения части кредита, рассказывают в пресс-службе ВТБ.
С учетом минимального первоначального взноса в 20% заемщики с одним ребенком, по расчетам «Яндекс Недвижимости», смогут использовать маткапитал для покупки квартиры за 3,5 миллиона рублей, с двумя детьми — за 4,6 миллиона рублей.
Можно ли рефинансировать льготную ипотеку на вторичку?
Рефинансирование кредита по этой программе не предусмотрено, но его можно погасить досрочно.
«Можно погасить весь долг сразу или вносить дополнительные платежи, уменьшая сумму кредита. Банки, согласно статье 11 ФЗ “Об ипотеке”, не вправе брать комиссии за досрочное погашение», — говорит юрист Impravo Владислав Воронов.
Для этого необходимо заранее уведомить банк о своем намерении — за 30 дней до погашения, чтобы кредитор успел сделать перерасчет. Некоторые банки устанавливают более короткие сроки, поэтому точные условия стоит уточнять в конкретном банке, предупреждает он.
Можно ли сочетать льготную ипотеку на вторичку с рыночной ипотекой?
Да, это возможно. Можно получить кредит на сумму, которая превышает максимальный размер по льготной программе на вторичной жилье, говорит Ковалев.
«Заемщик может оформить часть кредита на условиях семейной ипотеки по ставке 6%, а оставшуюся часть оплатить на рыночных условиях. В этом случае размер максимальной суммы кредита составит до 15 миллионов рублей», — рассказывает он.
Что если заемщик не сможет справиться с платежами по кредиту?
В том случае, если заемщик не справляется со своими обязательствами перед банком, он имеет право на ипотечные каникулы. По закону, каникулы предоставят, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию. Сюда, по словам Воронова, относятся, например:
временная нетрудоспособность (больничный) сроком более двух месяцев подряд;увеличение количества иждивенцев и снижение среднемесячного дохода у заемщика более чем на 20%;чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.
Для оформления каникул, по словам Ковалева, нужно соблюсти следующие условия:
- приобретенное по программе жилье должно быть единственным;
- ранее ипотечные каникулы по данному ипотечному договору не оформлялись;
- заемщик не является банкротом.
- Льготный период можно получить по одному договору только один раз, предупреждает Ковалев.
Можно ли продать жилье, купленное в льготную ипотеку?
Несмотря на то, что ипотечная квартира — это официально залоговое имущество, она находится в собственности заемщика. Владелец может пользоваться квартирой, прописывать родственников или продать недвижимость, но только с одобрения банка.
Продать квартиру, приобретенную по льготной ипотеке, также возможно с одобрения кредитной организации, рассказывает Ковалев. То есть можно продать ипотечную квартиру и погасить ипотеку деньгами, полученными от покупателя жилья.
В принципе возможна и другая схема: покупатель может переоформить кредит на себя, но для этого он должен соответствовать условиям льготной программы, добавляет Ковалев.