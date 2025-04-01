Семейная ипотека на вторичку с 1 апреля: кому дадут кредит и на какое жилье

МОСКВА, 1 апр — РИА Недвижимость. Льготная программа «Семейная ипотека» в России была расширена с 1 апреля 2025 года и теперь распространяется не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Эксперты рассказали РИА Недвижимость, кто может взять такую ипотеку в 2025 году, на каких условиях возможно получить подобный кредит и какое жилье приобрести.