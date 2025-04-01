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СМИ: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за пошлин Трампа

Компании из Индии приступили к поискам альтернатив поставкам российской нефти из-за угрозы ввода вторичных санкции на российскую нефть со стороны Америки, если Трамп обвинит Москву в срыве мирной сделки по Украине, сообщает Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали активно изучать возможность диверсификации поставок нефти, чтобы сократить зависимость от российского сырья.

Такая активизация связана с заявлениями президента США Дональда Трампа о вероятности введения вторичных санкций на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров, которые получили информацию о новых тендерах от индийских компаний.

По данным источников, близких к ситуации, государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. планируют увеличить закупки нефти на спотовом рынке уже в мае. Среди рассматриваемых источников поставок называются регионы Ближнего Востока, Северного моря и района Средиземного моря. Это решение направлено на снижение рисков, связанных с возможными санкциями против российской энергетической отрасли.

Новость о перспективах усиления санкционного давления сразу отразилась на мировых рынках нефти: фьючерсы на американский сорт WTI подорожали на 3,1%, что стало их наиболее значительным ростом за последние 11 недель. Bloomberg отмечает, что подобная рыночная реакция ранее наблюдалась после введения предыдущей администрацией США ограничений на российский нефтегазовый сектор.