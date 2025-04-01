На мировых рынках преобладает положительная динамика

Накануне американский рынок акций завершил торги преимущественно на положительной территории — по итогам торгов понедельника индекс S&P 500 окреп на 0,55% до отметки 5611,85 пункта, индекс Dow Jones повысился на 1,00% и составил 42 001,76 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 0,14% до 17 299,29 пункта.
В понедельник фондовый рынок США смог отыграть первоначальные потери и завершить торги ростом за исключением хай-тека, который остался под властью антирисковых настроений. Игроки с напряжением ожидали деталей относительно дальнейших планов президента Дональда Трампа по введению тарифов. Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что его план по введению тарифов, который будет представлен в среду, будет направлен против «всех стран», хотя ранее имели место надежды на то, что предстоящие пошлины окажутся более узкими и целевыми. На фоне ожиданий введения тарифов аналитики Goldman Sachs повысили оцениваемую вероятность наступления рецессии в США с 20 до 35%.
Вчера в Штатах не публиковалось значимой макроэкономической статистики, но далее в течение недели появятся данные по деловой активности от ISM (в частности, сегодня — по промышленности) и блок данных по рынку труда за март (в пятницу).
Российский рынок в понедельник завершил торги снижением, а сегодня в первой половине сессии отечественные индексы показывают умеренный рост. Информационный фон торгов в РФ пока не становится позитивнее, неопределенность в сфере геополитики сдерживает аппетит игроков к риску.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe показывает рост на 1,06%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 6,7 б.п. и составляет 4,178%. Гонконгский Hang Seng закрылся в плюсе на 0,38%. Российский Индекс МосБиржи прибавляет 0,50%, и индекс РТС также находится в плюсе на 0,50%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,24% до $74,59 за баррель.
В Гонконге акции отжались от 4-недельных минимумов благодаря хорошим данным о деловой активности в производственной сфере КНР, что несколько снизило опасения по поводу тарифов, которые планируют ввести США. Рост возглавил фармацевтический сектор, долгое время пребывавший в аутсайдерах рынка. Акции CSPC Pharmaceutical Group подскочили на 10,7%, а Sinopharm Group — подросли на 1,2%. Бумаги Wuxi Biologics к закрытию растеряли рост и оказались в минусе на 1,7%.
В Старом Свете фондовые рынки абстрагировались от ситуации с тарифами и показали динамичный отскок во главе с банковским сектором и здравоохранением. Акции датской биотехнологической компании Bavarian Nordic окрепли на 2,3% на новостях о том, что американский регулятор FDA одобрил ее вакцину от оспы и обезьяньей оспы.
На торгах в США акции Tesla подешевели на 1,7% в свете того, что аналитики Stifel понизили свою целевую цену по компании в связи с более медленным, чем ожидалось, запуском новой модели Y, и политическими рисками. Бумаги отдельных фармацевтических компаний, специализирующихся на вакцинах и генной терапии, просели после новостей о том, что главный специалист по вакцинам в FDA уходит в отставку. Акции Moderna упали на 8,9%, а CRISPR Therapeutics — на 8,0%.
На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Селигдар» (+4,6%), Группа «Позитив» (+3,8%), «Ростелеком» (+2,6%), а в наибольшем минусе — «Хэдхантер» (-1,4%), «Транснефть» (-0,7%) и НЛМК (-0,6%).
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекса МосБиржи отметка 3000 была кратковременно пробита, но последующая поддержка на уровне 2890 устояла, и в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжится движение в диапазоне 2890−3350.
S&P 500
На дневном графике индекс просел к поддержке на уровне 5505 и сумел отжаться от нее. В краткосрочной перспективе есть вероятность консолидационного движения над данной отметкой.
Europe STOXX 600
На дневном графике индекс скорректировался к поддержке на уровне 536 и отжался, на данном этапе индекс имеет шансы предпринять дальнейший отскок в краткосрочной перспективе.
CSI 300
На дневном графике индекса формируется пологий «нисходящий клин», индекс в последнее время курсирует вдоль верхней границы фигуры. В случае пробития фигуры перед индексом откроется потенциал дальнейшего укрепления.
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