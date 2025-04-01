На мировых рынках преобладает положительная динамика

В понедельник фондовый рынок США смог отыграть первоначальные потери и завершить торги ростом за исключением хай-тека, который остался под властью антирисковых настроений. Игроки с напряжением ожидали деталей относительно дальнейших планов президента Дональда Трампа по введению тарифов. Напомним, в воскресенье Трамп заявил, что его план по введению тарифов, который будет представлен в среду, будет направлен против «всех стран», хотя ранее имели место надежды на то, что предстоящие пошлины окажутся более узкими и целевыми. На фоне ожиданий введения тарифов аналитики Goldman Sachs повысили оцениваемую вероятность наступления рецессии в США с 20 до 35%.