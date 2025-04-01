Сказ о «быках» и «медведях». Уровень риска в мире финансов

Напомним, что задача нашего спецпроекта «Как накопить миллион» не подразумевает того, чтобы читатель решил «рискнуть на последние» и остаться ни с чем. Но все-таки разобраться в том, какие бывают стратегии и поведение в мире финансов — необходимо.
Перед тем, как начать инвестировать, надо определить, к какому риску вы готовы и стоит ли брать его на себя. Определенно, обладателю пяти кредитов не стоит брать шестой для того, чтобы поэкспериментировать на бирже или других инструментах. Но если у вас есть подушка безопасности, вклад или инвестиционный счет и вы готовы взять на себя ответственность за определенные траты на получение опыта — можно изучать инвестиционный мир дальше.
Как выбрать своего зверя.
Начнем с итории. В мир финансов понятия «быков» и «медведей» вошли в период становления фондового рынка в США. Эти термины обозначают настроения и стратегии участников торгов: инвесторы, которые относятся к «быкам», ожидают роста цен, поэтому покупают активы для получения прибыли. Те, кто причисляет себя к «медведям» — наоборот — прогнозируют падение котировок и выставляют бумаги на продажу.
Бычья шкура
Чтобы выбрать свою стратегию, необходимо тщательно изучить компании, акции которых можно купить или продать. Для этого надо изучить аналитические материалы, мнение инвестиционных экспертов и выбрать исходя из этого наиболее перспективные активы.
«Этот, традиционный подход, рассчитанный продажу купленных ценных бумаг по более дорогой цене, на рыночном сленге называется бычьим. Однако не все не все инвесторы знают о том, можно зарабатывать и на падении активов — и это уже медвежий подход», — отметил Владимир Цыбенко.
Давайте сначала рассмотрим на примерах:
Бычий подход: мы покупаем актив за 80 рублей и ждем роста до 100 рублей, получая 20 рублей прибыли при его продаже.
Медвежий подход: если мы уверены в падении стоимости актива, то можем взять ценную бумагу у брокера «взаймы» и продать. Важно помнить, что вернуть брокеру надо именно ценную бумагу, независимо ее текущей стоимости.
Например, мы займем одну акцию у брокера и продадим ее за условные 100 рублей. На счете теперь будет числиться долг в одну акцию и 100 рублей от продажи. Далее ожидаем падения стоимости акции. Когда цена снизится до 80 рублей, мы выкупим бумагу и вернем ее брокеру.
Результат сделки: закрытый долг перед брокером и 20 рублей прибыли (разница между ценой продажи и обратного выкупа).
Таким образом,
Бычий подход основан на классическом принципе «покупай дешево, продавай дорого». При такой стратегии инвестор открывает длинную позицию (long) и ожидает рост цен активов. Он делают ставку на заработок на разнице между покупной и продажей ценой. При этом инвестор рискует только вложенными средствами. Название «бычий» ассоциируется с движением быка при атаке — когда он поднимает жертву вверх, на рога, аналогично растущему графику цен на бумаги.
Медвежья берлога
Медвежий подход, напротив, предполагает ожидание снижения цены. Здесь инвестор открывает короткие позиции (short — прим. ред.). Он занимает ценные бумаги у брокера, немедленно их продает, а затем, когда цена снижается, выкупает их дешевле и возвращает брокеру, извлекая прибыль из падения стоимости. Название подхода отражает движение медведя при нападении: он прижимает жертву вниз, к земле.
Есть и другие версии, объясняющие происхождение названий подходов, но указанная трактовка самая распространенная и интуитивно понятная.
Ключевые особенности короткой позиции (медвежьего подхода):
— В долгосрочной перспективе, фондовый рынок всегда растет. Не даром сделка, нацеленная на прибыль от падения, называется «короткой позицией» (short) — обычно она открывается на непродолжительный период, долго находиться в этой позиции опасно.
— Принципиальное отличие короткой позиции — это использование кредитного плеча. Если купить акции можно на собственные средства, то для короткой позиции необходимо заимствование бумаги у брокера. Стоит отметить, что брокеры взимают комиссию за предоставление такого долга, которую надо учитывать при расчете сделки.
— Не все ценные бумаги доступны для открытия коротких позиций. Брокеры предоставляют такую возможность преимущественно для высоколиквидных бумаг, минимизируя риски невозврата долга. Так они ограждают себя от риска невозврата долга. Не должно возникнуть ситуации, в которой на рынке недостаточно бумаг для «откупки» короткой позиции. Это означает, что для «шорта» отбираются только самые популярные и, как правило, качественные компании. Как правило, это ценные бумаги, входящие в состав фондовых индексов. (которые, как мы помним, в долгосрочной перспективе — растущие).
Соответственно, короткая позиция удерживается непродолжительное время, в моменты «слабости» бумаги или негативного внешнего фона. Долго находиться в «шорте» опасно.
Более опытные инвесторы используют короткие позиции в том числе для хеджирования некоторых своих рисков. Например, покупая фьючерс на рост фондового индекса (т.е. всего рынка) и вставая в короткую позицию по акциям аутсайдеров индекса.
Подводя итог можно сделать несколько выводов:
- Короткая позиция редко бывает основной стратегией трейдера. Скорее, это один из инструментов, который позволяет повысить эффективность инвестиционного портфеля в определенных рыночных условиях. Шорт дает возможность получать прибыль даже в периоды падения рынков, не оставаясь в стороне.
- Работа с короткими позициями требует значительного опыта, готовности к повышенному риску и предельной внимательности.
- Независимо от направления позиции (шорт или лонг) у инвестора должно быть четкое понимание целей этой позиции и план на случай неблагоприятного развития ситуации (торговый план, расстановка стоп-лоссов
и т. д.).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».