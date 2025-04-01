Сказ о «быках» и «медведях». Уровень риска в мире финансов

Короткая позиция редко бывает основной стратегией трейдера. Скорее, это один из инструментов, который позволяет повысить эффективность инвестиционного портфеля в

определенных рыночных условиях. Шорт дает возможность получать прибыль даже в периоды падения рынков, не оставаясь в стороне.