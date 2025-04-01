Аналитик объяснил, как Трамп подтолкнет золото до 3300 долларов

По его словам, рост цен на золото происходит преимущественно из-за общей политической неопределенности, вызванной действиями новой администрации Белого дома.
«Ситуация с наложением тарифов в размере 25% на те страны, которые будут покупать нефть у Венесуэлы, равно как и 25% тарифы на автомобили, которые не выпускаются в США, являются одной из частей этих действий и точно рассчитать их влияние на цену на золото вряд ли представляется возможным», — пояснил аналитик.
Кроме того, эксперт напомнил о геополитических рисках: США не так давно начали военную операцию в Йемене, а Израиль продолжает проводить операцию в секторе Газа. Существует угроза прямого вовлечения в военный конфликт Ирана.
В этих условиях рыночные участники предпочитают в качестве объектов для инвестирования защитные активы, к которым относится золото, отметил он. Еще одной причиной роста цен на золото аналитик назвал слабость доллара США, которая наблюдается уже второй месяц подряд.
«Касаемо фактического введения тарифов, на рынке обычно действует правило “покупай на слухах — продавай на факте”. Это означает, что в апреле рыночные участники могут и зафиксировать прибыль. Нельзя забывать, что цена на золото растёт уже очень продолжительное время и достаточно сильно отклонилась от своего среднего значения», — добавил Николай Дудченко.
Он также отметил, что цена на золото имеет потенциал для дальнейшего роста. Сейчас ключевой причиной подорожания драгоценного металла является высокая неопределенность на рынке. По словам эксперта, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.
«Мы также считаем, что не стоит забывать про вероятность вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке Ирана. Это может вернуть геополитическую премию в цену и рост может быть продолжен. В нашем базовом сценарии мы ожидаем достижения ценой на золото уровня 3300 долларов за тройскую унцию уже в текущем году. Возможно, что это произойдёт через коррекцию цены», — заключил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».