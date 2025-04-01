Аналитик объяснил, как Трамп подтолкнет золото до 3300 долларов

«Мы также считаем, что не стоит забывать про вероятность вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке Ирана. Это может вернуть геополитическую премию в цену и рост может быть продолжен. В нашем базовом сценарии мы ожидаем достижения ценой на золото уровня 3300 долларов за тройскую унцию уже в текущем году. Возможно, что это произойдёт через коррекцию цены», — заключил аналитик.