Россияне начали продавать свое жилье в рассрочку

«Таким образом собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир», — сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.