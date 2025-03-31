Россияне массово продают жилье в рассрочку из-за высоких ставок

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина отметила, что около 7−10% объектов уже реализуются с рассрочкой, такую опцию сейчас готовы предложить около 40−50% собственников. Заработать от этого они смогут 25% от стоимости квартиры.
Продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочку как беспроцентную, так и с начислением процентов. Услуга особенно интересна тем, кто продает инвестиционные квартиры, а также покупателям, желающим переехать в новое жилье, но еще не реализовавшим свою недвижимость.
Эксперты приводят пример: ипотека на сумму ₽4 млн сроком на 36 месяцев под 28% годовых обойдется в ежемесячный платеж в размере ₽165,6 тыс., а переплата составит ₽1,9 млн. Если же продавец предоставит рассрочку на тех же условиях, но под 15% годовых, ежемесячный платеж снизится до ₽138,6 тыс., а переплата не превысит ₽1 млн. В этом случае он дополнительно заработает ₽991,8 тыс.