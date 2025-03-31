Россияне массово продают жилье в рассрочку из-за высоких ставок

Эксперты приводят пример: ипотека на сумму ₽4 млн сроком на 36 месяцев под 28% годовых обойдется в ежемесячный платеж в размере ₽165,6 тыс., а переплата составит ₽1,9 млн. Если же продавец предоставит рассрочку на тех же условиях, но под 15% годовых, ежемесячный платеж снизится до ₽138,6 тыс., а переплата не превысит ₽1 млн. В этом случае он дополнительно заработает ₽991,8 тыс.