СМИ: золото ответило на гнев Трампа новым пиком

В понедельник золото достигло рекордных цен, отметив самый значительный квартальный рост за 38 лет.
Инвесторы массово вкладываются в этот актив, опасаясь, что тарифные меры президента США Дональда Трампа усилят глобальную торговую напряженность и замедлят мировой экономический рост. Цена на спотовом рынке к моменту написания статьи выросла на 1,1% до $3116,82 за унцию, ранее установив максимум в $3128,06. Фьючерсы на золото выросли до $3148.
За квартал золото подорожало на 18%, демонстрируя самые высокие темпы с осени 1986 года. Традиционный рост интереса к металлу в условиях политической и экономической нестабильности подкрепляется ещё и снижением процентных ставок, закупками центральных банков и популярностью биржевых фондов (ETF). По данным Thomson Reuters аналитики ожидают дальнейший рост цен и пересматривают прогнозы на 2025 год.
«Уровень тревоги на рынках растет в ожидании ответных тарифов со стороны США, поэтому золото пользуется повышенным спросом как защитный актив», — отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Он добавил, что смягчение тарифов может привести к фиксации прибыли и снижению цен на золото. Объявления Трампа о новых мерах ожидаются 2 апреля.
Американская торговая политика оказывает давление как на мировые рынки, так и на курс доллара, чей индекс (DXY) снизился на 0,2%. Это делает золото более доступным для покупателей вне США. Тем временем президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли подтвердила, что снижение инфляции укрепляет прогноз о понижении ставок.
Цены на другие драгоценные металлы также показали рост: серебро подорожало на 0,6% до $34,32 за унцию, платина — на 1,1% до $994,60, а палладий — на 0,9% до $980,11. Все три металла демонстрируют рост за месяц, укрепляя позиции на фоне озабоченности состоянием мировой экономики.
На 14:42 мск стоимость фьючерсов на золото составляла 3 150,7 доллара за тройскую унцию, спотовая цена на драгметалл на 14:43 мск — 3 118,02 доллара.