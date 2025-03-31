СМИ: золото ответило на гнев Трампа новым пиком

Цены на другие драгоценные металлы также показали рост: серебро подорожало на 0,6% до $34,32 за унцию, платина — на 1,1% до $994,60, а палладий — на 0,9% до $980,11. Все три металла демонстрируют рост за месяц, укрепляя позиции на фоне озабоченности состоянием мировой экономики.