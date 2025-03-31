Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года

Проиндексируют социальные пенсии
Повышение выплат коснется пенсионеров по старости, инвалидов и гражданам, которым положена пенсия по потере кормильца. Размер индексации составит 14,75% — именно настолько вырос прожиточный минимум.
Расширят программу семейной ипотеки
С 1 апреля 2025 года российские семьи с малолетними детьми до шести лет и детьми-инвалидами до 18 лет, смогут расширить доступ к семейной ипотеке, распространив ее на покупку жилья на вторичном рынке.
Программа нацелена на поддержку семей, проживающих в регионах с недостаточными темпами жилищного строительства. Такое нововведение призвано расширить возможности граждан на местах, где доступ к новому жилью ограничен. Ключевое условие для приобретения жилья по льготной ставке в 6% — это ограниченность количества новостроек в населенном пункте: не более двух домов.
Кроме того, вторичное жилье должно соответствовать определённым стандартам. Дом, в котором предполагается покупка объекта, не должен быть признан аварийным, а его возраст не может превышать 20 лет. Важно учитывать и запреты: воспользоваться программой можно только для сделки с неаффилированными продавцами — покупка квартиры у родственников исключена. Воспользоваться семейной ипотекой для покупки вторичного жилья можно будет только один раз.
Изменят правила реализации молочной продукции
С 1 апреля 2025 года в силу вступает запрет на реализацию молочной продукции в торговых точках без регистрации данных о ее введении в оборот в Системе «Честный знак». Это правило будет действовать при условии, что информация о продукте передается в систему в режиме реального времени. Исключение составляет только молочная продукция, которая либо впервые продается, либо бесплатно передается напрямую от производителя конечному потребителю.
Введут ограничения на выдачу ипотечных и автокредитов
Банк России получит законное право вводить ограничения на долю ипотечных и автокредитов, выдаваемых заемщикам с высоким уровнем риска. Ранее аналогичные лимиты распространялись исключительно на потребительские кредиты, однако теперь регулирование затронет и другие ключевые сегменты кредитования.
Новый механизм предполагает, что Центральный банк сможет устанавливать так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ) — предельные доли рискованных кредитов в общем объеме выдачи. Например, если за квартал банк оформляет 10 000 ипотечных договоров, а ЦБ введет ограничение в 10% для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН), то только 1 000 из этих кредитов смогут быть выданы таким клиентам. Как только лимит будет исчерпан, например, с приходом 1001-го «рискованного» заемщика, банк будет вынужден отказать в предоставлении кредита, несмотря на соблюдение иных условий.
Изменят правила использования биометрии
Банки, интегрировавшие Единую биометрическую систему (ЕБС) в свои онлайн-сервисы и мобильные приложения, больше не должны будут запрашивать у клиентов дополнительные документы для подтверждения права использования этой технологии.
Данное решение упрощает использование биометрии в финансовых организациях: клиенты смогут совершать операции с опорой на уже загруженные в систему данные, без необходимости предъявлять дополнительные бумаги. Это создаёт условия для более широкого и удобного доступа к биометрическим услугам как в отделениях, так и в цифровых сервисах банков.
Установят новые правила для брокеров
Новые правила для брокеров направлены на усиление защиты средств и имущества клиентов. Теперь брокеры обязаны учитывать все активы своих клиентов, исключая любые неточности при работе с различными счетами. Кроме того, вводится точный перечень видов имущества, которое может быть принято в качестве залога в случае задолженности клиента перед брокером.
Введут отчисления с интернет-рекламы
С 1 апреля все рекламораспространители, а также операторы рекламных систем, работающие на территории России, обязаны будут перечислять в федеральный бюджет 3% от своего квартального дохода, который был получен за счет интернет-рекламы товаров, услуг и работ, ориентированных на российских потребителей.
Собранные средства будут направляться на целевую поддержку отечественной IT-отрасли, а именно на финансирование разработчиков программного обеспечения и баз данных, входящих в реестр российского ПО. Контроль за расчетом, корректностью и своевременностью перечисления указанных платежей будет осуществлять Роскомнадзор, на который официально возложены полномочия по мониторингу исполнения этого обязательства.
Установят ограничения по количеству номеров сотовой связи на одного абонента
С 1 апреля 2025 года вводятся новые ограничения на количество абонентских номеров, оформленных на физическое лицо. Для граждан России лимит составит 20 номеров, для иностранцев и лиц без гражданства — 10 номеров (ограничение для этой категории действует с 1 января 2025 года). Операторы связи обязаны проверять соблюдение данных норм перед началом предоставления услуг.
Операторы также должны заблаговременно предоставлять абонентам информацию о заключенных договорах и выделенных номерах через интернет, а также направлять на полученные номера SMS-уведомление о заключении договора.
Граждане получают право запрашивать через портал Госуслуг информацию о договорах связи и номерах, оформленных на их имя. В случае выявления несогласия с договором, можно направить обращение оператору для немедленного прекращения оказания услуг.
Уточнены и требования к проверке достоверности данных абонентов и корпоративных пользователей. При выявлении недостоверной информации оператор обязан отказать в предоставлении услуг, уведомив об этом абонента.
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