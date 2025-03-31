Какие законы вступят в силу 1 апреля 2025 года

Кроме того, вторичное жилье должно соответствовать определённым стандартам. Дом, в котором предполагается покупка объекта, не должен быть признан аварийным, а его возраст не может превышать 20 лет. Важно учитывать и запреты: воспользоваться программой можно только для сделки с неаффилированными продавцами — покупка квартиры у родственников исключена. Воспользоваться семейной ипотекой для покупки вторичного жилья можно будет только один раз.