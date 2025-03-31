Как не впасть в тоску, экономя на всем

Следующий шаг — определить, сколько денег нужно на поставленную цель и сколько времени есть, чтобы на нее накопить, по возможности подсчитать, сколько нужно откладывать каждый месяц. Затем составить план — сколько нужно потратить, сколько нужно отложить и сколько можно тратить на развлечения — и следовать ему. Сделать это намного легче, если вы понимаете зачем экономить.