Как не впасть в тоску, экономя на всем

Все дело в психологии. Само слово «экономия» вселяет в душу тоску. Когда вам говорят, что нужно экономить, первая мысль — придется лишить себя покупки красивых платьев, дорогих спиннингов, поездок на такси, походов в кино и рестораны и прочих радостей жизни. А потеря привычного уровня жизни приводит к стрессу, и даже к депрессии.
И, если большие траты наносят вред нашему кошельку, то жесткая экономия — нашему здоровью. Дело в том, что наш мозг не любит прощаться с деньгами, а любит испытывать удовлетворение от покупок, театров и прочих «маленьких радостей».
Все дело в том, что, когда мы покупаем красивую, но ненужную вещь или вкусную чашечку кофе, в мозге происходит выброс дофамина.
Дофамин — это гормон, который вырабатывается, когда с нами происходит что-то приятное. Поэтому его называют «гормоном счастья и удовольствия».
На первый взгляд, потеря дофамина не кажется страшной — подумаешь, немного пострадать? Зато деньги будут. Важно помнить, что этот гормон ответственен не только за ощущение удовлетворения.
Так что, тоска по «кофе» может иметь очень серьезные последствия для организма. Как же быть? Отказаться от экономии и мечты накопить миллион?
Конечно, нет. Нужно только использовать «гормоны счастья» в своих целях и научиться обманывать наш мозг.
Дофамин, помимо удовольствия, отвечает за мотивацию, за достижение цели. На это и стоит настроить мозг — поставить себе финансовую цель и идти к ней.
Одна знакомая автора захотела порадовать себя поездкой на море. Путевка стоит около 150 тысяч рублей, до отпуска еще полгода, а заработную плату она получает в районе 80 тысяч рублей. На первый взгляд, в таких условиях накопить на мечту можно легко, даже не переходя в экономный режим. Но есть проблема — знакомая очень любит ходить по магазинам, покупать обувь, одежду, украшения. На эти траты уходит большая часть зарплаты.
Единственное, что поможет знакомой накопить на отпуск мечты — составить финансовый план и научиться ему следовать. Цель, ради которой нужно стараться, у нее уже есть — это полдела. Дальше нужно составить список ежемесячных затрат, без которых обойтись совершенно нельзя: оплата ЖКХ, жилья, продуктов, бытовой химии и так далее. Планировать дальнейшие расходы, причем не только на один месяц, можно с этой суммы — особо меняться она не будет.
Следующий шаг — определить, сколько денег нужно на поставленную цель и сколько времени есть, чтобы на нее накопить, по возможности подсчитать, сколько нужно откладывать каждый месяц. Затем составить план — сколько нужно потратить, сколько нужно отложить и сколько можно тратить на развлечения — и следовать ему. Сделать это намного легче, если вы понимаете зачем экономить.
Поставленная цель станет отличной мотивацией и поможет восстановить уровень дофамина. Поддержать «гормон счастья» поможет еще одно важное правило: экономить — значит совершать траты разумно, а не во всем себе отказывать.
Здесь как с диетой — нужно все делать правильно, постепенно, а не бросать все сразу «с понедельника». Кстати о диете. Для желающих похудеть придумали такой «запланированный срыв», он же читмил.
Вернемся к любящей магазины знакомой автора. Ради моря она начала экономить, стала ходить в магазин строго за необходимыми товарами и строго по списку, перестала забегать за кофе, ходить в спортзал. Одним словом, полностью ужалась. И от этого очень погрустнела — без маленьких радостей знакомая стала хуже спать, хуже работать, чаще уставать. И с этим нужно что-то делать.
За время экономии у нее скопилась приличная сумма. И как раз в любимых магазинах наступил сезон распродаж. Чтобы поднять себе настроение, знакомая автора решилась, выделила небольшую сумму из накоплений и пошла покупать новые вещи. Так и она в тоску не впала, и бюджет для моря не пострадал.
Такие читмилы может устроить каждый — и необязательно это должен быть поход по магазинам. Вы можете, скажем, покупать сладости раз в неделю, сходить в кино или театр раз в месяц. Развлечения важны не меньше, чем экономия.
Развлечься можно и с помощью экономии. Например, устроить челлендж себе, друзьям, знакомым. Вы можете поспорить, что проживете неделю на 1000 рублей, или за целый день ничего не потратите, откажетесь от поездок на такси на месяц и так далее. За выполнение челленджа — приз.
Экономить можно многими способами, соблюдая различные правила. Главное — не путать экономию и скупердяйство. Деньги нужно тратить с умом. Обращать внимание на акции, распродажи, причем как в магазинах, так и в театрах, музеях, кино — в определенные дни сходить на выставку можно со скидкой или вовсе бесплатно.
Также нужно продумывать гардероб — если вещей нужно немного, а носить их можете не один, даже не два года, стоит купить подороже, но более качественную вещь. А если чем больше, тем лучше — искать акции, более выгодные предложения или модели, даже проверить секонд хэнд.
Также важно не вестись на рекламы дорогих, люксовых брендов — подумайте, действительно ли вам нужен «Айфон» за 150 тысяч, когда вариант в разы дешевле может быть более подходящим по функционалу. И сэкономите, и уровень дофамина поднимите. И никакого стресса от экономии.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.