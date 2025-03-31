Депутат разъяснил, кто может оформить путевку в санаторий бесплатно

Он уточнил, что для получения путевки потребуется обследоваться у терапевта.
«Согласно приказу Министерства здравоохранения № 281Н, получить путевку по ОМС могут люди с гораздо более широким спектром заболеваний. В этот список входят, например, нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и даже гастрит. Это значит, что если вы страдаете одним из этих недугов, у вас есть шанс получить бесплатную путевку в санаторий. Процедура получения путевки достаточно проста. В первую очередь необходимо обратиться к своему терапевту и пройти медицинское обследование», — отметил Чаплин.
Он пояснил, что, основываясь на результатах, врач направит пациента на врачебную комиссию, которая вынесет решение о том, есть ли необходимость в санаторно-курортном лечении. По данным парламентария, путевки выдаются вне зависимости от возраста. Помимо этого, он отметил, что отдельные регионы предоставляют такие возможности беременным.
Депутат напомнил, что в разных субъектах РФ правила предоставления путевок могут отличаться.
«Граждане, проходящие лечение в санатории по программе ОМС, получают больничный лист, что позволяет им не посещать работу на период оздоровления», — резюмировал Чаплин.
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