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Депутат разъяснил, кто может оформить путевку в санаторий бесплатно

Люди, которые страдают от нарушений сна, мигрени и неврозов, могут получить путевку в санаторий бесплатно, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что для получения путевки потребуется обследоваться у терапевта.

«Согласно приказу Министерства здравоохранения № 281Н, получить путевку по ОМС могут люди с гораздо более широким спектром заболеваний. В этот список входят, например, нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и даже гастрит. Это значит, что если вы страдаете одним из этих недугов, у вас есть шанс получить бесплатную путевку в санаторий. Процедура получения путевки достаточно проста. В первую очередь необходимо обратиться к своему терапевту и пройти медицинское обследование», — отметил Чаплин.

Он пояснил, что, основываясь на результатах, врач направит пациента на врачебную комиссию, которая вынесет решение о том, есть ли необходимость в санаторно-курортном лечении. По данным парламентария, путевки выдаются вне зависимости от возраста. Помимо этого, он отметил, что отдельные регионы предоставляют такие возможности беременным.

Депутат напомнил, что в разных субъектах РФ правила предоставления путевок могут отличаться.

«Граждане, проходящие лечение в санатории по программе ОМС, получают больничный лист, что позволяет им не посещать работу на период оздоровления», — резюмировал Чаплин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».