Депутат разъяснил, кто может оформить путевку в санаторий бесплатно

«Согласно приказу Министерства здравоохранения № 281Н, получить путевку по ОМС могут люди с гораздо более широким спектром заболеваний. В этот список входят, например, нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и даже гастрит. Это значит, что если вы страдаете одним из этих недугов, у вас есть шанс получить бесплатную путевку в санаторий. Процедура получения путевки достаточно проста. В первую очередь необходимо обратиться к своему терапевту и пройти медицинское обследование», — отметил Чаплин.