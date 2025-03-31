Безрисковые инвестиционные инструменты: руководство для осторожных инвесторов

Высокие доходы при инвестировании часто сопряжены с высокими рисками, поэтому поиск баланса между доходностью и безопасностью капитала — одна из самых сложных задач инвесторов. Особенно актуальной она становится в периоды экономической неопределенности, когда сохранение капитала выходит на первый план. К счастью, финансовый рынок предлагает инструменты, которые можно назвать условно безрисковыми. Они не дадут сверхдоходов, но помогут защитить деньги от инфляции и обеспечат стабильный прирост капитала без бессонных ночей и постоянного стресса от проверки котировок. В этой статье мы рассмотрим наиболее надежные инвестиционные инструменты, доступные российским инвесторам и проанализируем их особенности.
Кому подходят безрисковые инструменты
Выбор безрисковых инструментов чаще всего обусловлен предыдущим опытом инвестора. Из выбирают:
- Инвесторы-новички, для которых финансовые рынки — абсолютно неизвестная или малоизвестная среда. Консервативные инструменты служат для них отправной точкой, поскольку позволяют избежать значительных потерь при совершении ошибок. И это очень правильная тактика. Стоит отметить, что не все начинающие инвесторы ее придерживаются. Многие, и можно даже сказать, большинство, ошибочно видят в финансовом рынке быстрый и простой способ обогащения, что приводит к разочарованию.
- Инвесторы, имеющие стартовый опыт на рынке, который оказался негативным в силу различных причин. Как правило, это неверная оценка рисков, незнание принципов работы с капиталом, непонимание параметров используемых инструментов и прочие. Если такой инвестор признал свои ошибки, но все еще рассматривает рынок как инструмент управления капиталом, он обращает внимание на консервативные инструменты.
- Опытные инвесторы, понимающие принципы работы финансового рынка и знающие о всех доступных инструментах. Их можно условно разделить на две категории:
Первая — инвесторы, которые адекватно оценили свой аппетит к риску как низкий (консервативный инвестиционный профиль).
Вторая — более агрессивные инвесторы, использующие консервативные инструменты как способ диверсификации для балансировки своего портфеля.
Основные типы рисков
Прежде чем рассказать о самых популярных и доступных консервативных инструментах, необходимо определить, какие риски существуют.
Рыночный риск — риск изменения стоимости инструмента. Например, когда мы покупаем актив за 100 рублей, а его цена на рынке снижается до 90 рублей. Большинство новичков и инвесторов с небольшим опытом часто рассматривают только этот риск.
Риск ликвидности — насколько быстро можно продать актив по адекватной рыночной стоимости, не снижая цену для ускорения сделки. Грубо говоря, продать одну акцию Сбербанка, можно за секунду по рыночной цене через терминал, а вот для продажи квартиры или дорогой машины может потребоваться много времени, и, если нам срочно нужны деньги, придется снижать цену и для привлечения покупателя давать объявление с пометкой о срочной продаже.
Риск эмитента — этот риск представляет собой возникновение ситуации, когда выпустившая ценные бумаги организация оказывается неплатежеспособной.
Операционный (инфраструктурный) риск. И тут за примером далеко ходить не надо — это, например, блокировка активов инвесторов, вложившихся в зарубежные инструменты, в результате санкций.
Макроэкономические риски. К ним относятся глобальные риски в мировой экономике, такие как пандемия, мировой финансовый кризис, а также риски в экономике страны — высокая инфляция, рост ставок, падение ВВП
Безрисковые инвестиционные инструменты
Теперь давайте рассмотрим сами инструменты и их риски.
- Облигации Федерального Займа (ОФЗ)
Один из самых надежных инструментов на рынке — долговые обязательства Министерства Финансов РФ.
Рыночный риск: если вы захотите продать бумагу до ее погашения, есть вероятность получить убыток по «телу», т.е. продать по цене ниже, чем покупали и не перекрыть этот убыток купонными выплатами. Поэтому держать облигацию до погашения.
Риск ликвидности: ОФЗ — одни из самых ликвидных инструментов в российском сегменте долгового рынка. Обращайте внимание на объем дневных торгов, на «наполненность» биржевого стакана и на спред между ближайшими заявками на покупку и продажу. Если отслеживать и анализировать эти параметры, то риск ликвидность будет минимальным. В самых популярных выпусках можно закрывать позиции в несколько миллионов рублей мгновенно, без дисконта.
Риск эмитента: в данном случае мы рассматриваем ОФЗ, где эмитентом является Минфин России — самый надежный эмитент внутри российского контура. Поэтому тут риск минимален, однако история знает экономический кризис 1998 года, когда был объявлен технический дефолт по основным видам государственных ценных бумаг.
Операционный риск: ОФЗ торгуются на организованном внутреннем рынке, риски инфраструктуры тут минимальные.
Макроэкономический риск: основной риск связан с ростом ставок, что может привести к упущенной выгоде для текущих держателей. То есть при приобретении покупатель зафиксирует доходность, которая будет ниже, чем та, которую можно было бы получить в случае роста ставки ЦБ. Да, клиент не теряет, но он упускает выгоду, что тоже является существенным.
Итого: ОФЗ — наиболее надежный инструмент, с минимальным набором рисков. Идеален в условиях стабильной ставки или при ожидании снижения ставок.
- Корпоративные облигации
Рыночный риск: варьируется в зависимости от надежности эмитента. Так, облигации крупных устойчивых компаний (например, Сбербанк, Новатэк, Лукойл
Риск ликвидности: существенно хуже, чем у ОФЗ, но для многих выпусков вполне приемлемый. Биржевой рынок облигаций достаточно узкий, вместе с тем, есть достаточное количество выпусков, в которых можно без проблем набрать или закрыть позицию без надбавки или дисконта соответственно.
Макроэкономический риск: схож с ОФЗ, однако высокие ставки повышают риск дефолта эмитента. Это влияние варьируется от незначительного (для наиболее качественных эмитентов) до очень высокого для ВДО.
Итого: выводы схожи с ОФЗ, но с поправкой на больший разброс рисков в зависимости от качества эмитента. Для того, чтобы было удобно ориентироваться, рекомендуем использовать рейтинги эмитентов и выпусков от отечественных рейтинговых агентств (АКРА и Эксперт РА). Консервативным клиентам стоит рассматривать рейтинг не ниже BBB.
- Фонды ликвидности (LQDT, FMMM, SBMM)
Относительно новый инструмент, который, тем не менее, имеет гигантскую популярность на рынке. По сути, это как «копилка», куда вы кладете деньги, а они потихоньку растут каждый день. Управляющая компания размещает их в очень надежные краткосрочные сделки на финансовом рынке (РЕПО с ЦК). Это отличный вариант для временной «парковки денег». Доходность обычно примерно такая же, как у банковских депозитов, но с одним огромным преимуществом: забрать деньги можно в любой момент без потери процентов, в отличие от вклада, где при досрочном снятии теряются начисленные проценты.
Рыночный риск: минимальный. Фонд всегда растет на размер ставки RUSFAR (отражает справедливую стоимость денег на основе сделок репо) минус комиссия фонда в пересчете на 1 день. Теоретически снижение возможно только при отрицательных ставках, чего в России не наблюдалось, а примеры отрицательных ставок в мировых экономиках единичны.
Риск ликвидности: учитывая высокий интерес к данному инструменту, так же минимальный. Как правило, проблем с входом и выходом из позиции не возникает.
Операционный риск: схож с облигациями (ОФЗ и корпоративными), но есть теоретическая вероятность риска эмитента. Как правило, такие фонды выпускают надежные эмитенты, где такой риск минимален, однако перед инвестированием все равно рекомендуем обратить внимание на этот вариант и отдавать предпочтение эмитентам с «именем».
Итого: фонды ликвидности, возможно, идеальный вариант «парковки» денег. Доходность по нему всегда будет около ключевой ставки или средней ставки банковских депозитов, при этом нет необходимости держать деньги до окончания срока вклада.
Подводя итог, можно сделать несколько ключевых выводов:
Нет абсолютно безрисковых инвестиций, но описанные инструменты предлагают наиболее безопасный способ сохранения капитала от обесценивания.
Выбор зависит от ваших личных целей:
Если вам нужны деньги в ближайшем будущем или вы хотите иметь возможность быстро получить доступ к средствам без потерь — фонды ликвидности будут оптимальным выбором.
Если вы планируете инвестировать на фиксированный срок и получить гарантированную доходность — ОФЗ является наиболее надежным решением.
Если вы готовы принять немного больший риск за дополнительную доходность — корпоративные облигации от надежных эмитентов могут быть хорошим компромиссом.
Диверсификация актуальна даже для консервативных инвесторов. Распределение средств между разными инструментами может дополнительно снизить риски.
Начинайте с простого. Если вы новичок, начните с фондов ликвидности или государственных облигаций, постепенно изучая рынок и другие инструменты.
Регулярно пересматривайте свою стратегию. Макроэкономическая ситуация меняется, и инструмент, который был оптимален вчера, может уступить другому завтра.
Безрисковые инвестиционные инструменты — это не путь к быстрому обогащению, а способ разумно управлять своими финансами, защищая их от инфляции и получая стабильный доход. Помните, что главная цель консервативного инвестирования — сохранить и уберечь от инфляции, а не заработать максимум любой ценой.
В конечном итоге, правильное использование безрисковых инструментов — это фундамент, на котором строится вся финансовая безопасность и независимость инвестора.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».