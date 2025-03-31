Безрисковые инвестиционные инструменты: руководство для осторожных инвесторов

Относительно новый инструмент, который, тем не менее, имеет гигантскую популярность на рынке. По сути, это как «копилка», куда вы кладете деньги, а они потихоньку растут каждый день. Управляющая компания размещает их в очень надежные краткосрочные сделки на финансовом рынке (РЕПО с ЦК). Это отличный вариант для временной «парковки денег». Доходность обычно примерно такая же, как у банковских депозитов, но с одним огромным преимуществом: забрать деньги можно в любой момент без потери процентов, в отличие от вклада, где при досрочном снятии теряются начисленные проценты.